Gamarra avisa a Sánchez que si busca que el PP "se haga fotos con Bildu o ERC" su partido "ahí no va a estar"

Marca distancias con la "intervención" que defiende Iglesias y dice que el PP no apoyará pactos basados en "postulados comunistas"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si lo que busca con su mesa de reconstrucción para paliar las consecuencias del coronavirus es que el PP "se haga fotos con Bildu o con ERC, su partido "ahí no va a estar". Además, ha recalcado que su formación defiende un camino "opuesto" al del vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha subrayado que no apoyarán pactos basados en "postulados comunistas".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Gamarra ha señalado que el PP está actuando con "absoluta lealtad" en la crisis del coronavirus y ha señalado que así se lo trasladará el líder de su partido, Pablo Casado, al jefe del Ejecutivo en la reunión por videoconferencia que van a mantener este lunes.

En este sentido, ha subrayado que el PP ha apoyado las prórrogas del estado de alarma en el Congreso "sin pedir nada a cambio" y aquellos decretos económicos "que eran sensatos". "Hemos actuado en todo momento desde la lealtad al Gobierno porque es la lealtad a los españoles", ha manifestado.

Sin embargo, ha recalcado que el PP ha recibido "mucha deslealtad" por parte del Ejecutivo tratando con "insultos" y "falta de comunicación" al líder de la oposición. A su entender, ése no es el "camino correcto hacia la unidad" de la que habla el Gobierno pero que luego "no practica".

"EL PP ES UN PARTIDO DE ESTADO"

Gamarra ha afirmado que el PP es "un partido de Estado" que ha planteado estos años hasta 11 pactos de Estado a Sánchez y ha señalado que seguirá en esa línea de plantear acuerdos en el marco de los instrumentos que ofrece el Parlamento a través de distintas comisiones.

"Pero todo ese tipo de mesas que sean única y exclusivamente un instrumento de propagada del Gobierno, que no tengan una finalidad sincera de llegar a acuerdos y en lo que se busque sea además que el PP se haga fotos con Bildu o con ERC, con aquellos que quieren destruir España, evidentemente el PP ahí ni ha estado no va a estar", ha enfatizado, para insistir en que "el marketing o la propaganda no es el camino correcto".

La responsable de Política Social del PP ha asegurado que los acuerdos "necesitan confianza" y ha añadido que Sánchez tiene que generar ese "clima de confianza". Sin embargo, ha dicho que el problema es que en este momento "nadie confía" en el jefe del Ejecutivo porque ha "engañado constantemente a todos" al "decir una cosa y luego practicar otra".

DISTANCIA CON UNIDAS PODEMOS

Al ser preguntada si ve incompatible llegar a acuerdos al estar en esa mesa Unidas Podemos, Gamarra ha reconocido que los planteamientos políticos que "tengan que ver con un camino que esté sustentado en políticas comunistas, el PP evidentemente está en las antípodas de esos planteamientos". "Los acuerdos en los que se planteen cuestiones que no respeten nuestros principios, el PP no va a estar", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que su formación cree en la libertad de empresa y la libertad de mercado, y las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias "no van por ese camino" sino "en el del la intervención, la planificación y de una manera velada la expropiación". Según ha subrayado, eso está en las "antípodas de lo que el PP considera que es positivo para España y está el progreso".

En cuanto a la desescalada, Gamarra ha asegurado que esta fase "no puede tener los mismos errores que ha tenido hasta ahora la gestión del Gobierno" porque, según ha dicho, se necesita "certidumbre" y que existan equipos de protección y test. Además, ha añadido que el estudio de prevalencia que se anunció debe llevarse a cabo de manera "inmediata" y "mejorar" la coordinación con las comunidades autónomas y la UE, y mantener el diálogo con los agentes sociales.