Gamarra: "Derogar el sanchismo" supone "acabar con la impunidad de Puigdemont" porque Sánchez "lo indultará"

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha celebrado este jueves la decisión de la Justicia europea de retirar la inmunidad al expresidente catalán Carles Puigdemont y ha señalado que "derogar el sanchismo" es también "acabar con la impunidad de Puigdemont", toda vez que se ha mostrado segura de que si Pedro Sánchez continúa como presidente del Gobierno lo indultará.

Así se ha pronunciado en La Palma del Condado (Huelva) durante la reunión de la Junta Directiva Provincial de los populares onubenses, donde Gamarra ha subrayado que la decisión de la Justicia europea es "la lógica" y en la que la Justicia española "lleva trabajando para que se produjera durante los últimos cinco años", al tiempo que ha afirmado que el PP lo que espera es que Puigdemont "responda cuanto antes ante la Justicia como cualquier ciudadano español que incumple la ley".

En este punto, la dirigente popular ha criticado que este miércoles se vivió "un ejercicio absoluto de cinismo por parte del Gobierno de España" que "a través de sus ministros, que no del presidente del Gobierno que todavía no ha hablado, decía que se alegraba y que por fin iba a ser puesto ante la justicia española".

"Pues bien, sí, rendirá cuentas ante la Justicia española, pero los españoles lo que no nos hemos olvidado es que el Código Penal actual ya no tiene un delito que es el de sedición por el que tenía que rendir cuentas Puigdemont, que ya la malversación tiene unas penas más bajas, y también tenía que rendir cuentas por ella, y que todo esto es así porque Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno de España le ha concedido la reforma del Código Penal para que no rinda cuentas ante la justicia por sus hechos que sí que eran delitos", ha afirmado.

"FIESTA DEL CINISMO"

Por ello, ha asegurado que "lo que es una buena noticia para la gran mayoría de los españoles no es una buena noticia para Pedro Sánchez", porque "Sánchez se ha comprometido a darles impunidad y, por tanto, sabe que si es condenado por los ya pocos delitos que quedan en el código penal para condenarle lo tendrá que indultar y lo indultará".

"Pero es que a esta fiesta del cinismo se sumó Zapatero, quien ha sido el profesor de Pedro Sánchez, y fue muy triste ver a quien ha sido presidente de España también pronunciarse en relación a ello porque es él quien eliminó el delito de referéndum ilegal. Zapatero el de referéndum ilegal y Sánchez el de sedición. Este es el camino que ha trazado el Partido Socialista, el sanchismo, para entregar la impunidad a aquellos que quisieron romper la unidad de España", ha enfatizado.

A este respecto, Gamarra ha dicho que "por esto hay que terminar con el sanchismo", para "acabar con las cesiones al separatismo y al independentismo para mantenerse en la Moncloa", al tiempo que ha aseverado que el PP es "la garantía de que en este país todos somos iguales ante la ley" y de que "no porque tu voto sea imprescindible para el presidente del Gobierno de España eres distinto, sino que tienes que cumplir el Código Penal como absolutamente todos".

"Tenemos y somos la alternativa y ser la alternativa significa además tener un líder, tener equipos y tener programa. Y el Partido Popular se presenta a estas elecciones cumpliendo esos tres requisitos imprescindibles e indispensables. Tenemos un liderazgo, Alberto Núñez Feijóo, un gobernante que tiene una trayectoria acreditada, que ha sido capaz de cosechar cuatro mayorías absolutas en Galicia y sin duda alguna es el camino. Feijóo es predecible y fiable y en sus manos podemos estar tranquilos sabiendo que las cosas van a ser de otra manera", ha subrayado.

La líder popular ha destacado que la forma de hacer política y de entender la política de Feijóo "es absolutamente distinta" y que "se basa en tres principios básicos" que está "convencida" de que "comparten la mayoría de españoles" como es que "la gobernabilidad de España no puede descansar en independentistas", que "el voto de Bildu no tiene que valer para absolutamente nada en este país" y, "en tercer lugar, que las minorías no pueden imponer a la mayoría cómo es la convivencia en España".