Gamarra felicita a Javier García tras ser elegido presidente del PP de Navarra

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha dedicado un mensaje de felicitación a Javier García, quien ha sido elegido este domingo como presidente del PP de Navarra durante el Congreso que ha celebrado el partido en la región.

"Enhorabuena querido Javier García, por tu elección como presidente del PP de Navarra", ha escrito la dirigente 'popular' en un apunte publicado en su perfil en la red social Twitter.

Gamarra ha asegurado que de este Congreso sale un PP navarro "unido e ilusionado" con "vocación de hacer crecer el centro derecha en Navarra", ha remarcado.

García, único candidato a presidir el partido, ha sido elegido este domingo con el 97,2% de los votos en el VIII Congreso del PPN, que se ha celebrado en el Hotel Tres Reyes de Pamplona y que ha contado en su clausura con la intervención del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Asimismo, el acto de clausura ha contado con la presencia de representantes de UPN, entre ellos su presidente, Javier Esparza, formación con la que conforman -junto con Ciudadanos- la coalición Navarra Suma durante la presente legislatura. También han estado presentes los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas, suspendidos de militancia de UPN tras contravenir las directrices del partido en la votación de la reforma laboral.

Javier García se ha dirigido a los votantes "huérfanos" del PSN que están "desconcertados", a quienes ha dicho que el PP es "un proyecto nuevo, renovado, plural, integrador" que "siempre será fiel a sus principios" porque "no el PP no pone en venta nuestros valores". "No podemos dejar que nadie nos quite nuestra identidad", ha remarcado.