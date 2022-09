Gamarra no desvela si abrirán expediente a Álvarez de Toledo: "Son cosas internas del Grupo Parlamentario"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gammara, no ha desvelado este viernes si abrirán un expediente sancionador a la exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo tras desmarcarse de su grupo parlamentario votando a favor de la iniciativa de Vox para aplicar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña.

"Son cosas internas del grupo parlamentario y yo creo que es importante que las cosas internas se queden en ese ámbito", ha trasladado Gamarra en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Así, la dirigente 'popular' ha zanjado este asunto diciendo que será la direccion del grupo parlamentario "quien tome esa decisión en el momento oportuno".

Mientras que el resto del Grupo Popular votó en contra, la que fuera cabeza de lista del partido por Barcelona en las últimas generales ha apoyado la propuesta, que también ha recibido el respaldo de Ciudadanos.

No es la primera vez que Álvarez de Toledo rompe la disciplina de voto, pues ya lo hizo el pasado mes de diciembre al no apoyar los candidatos para la renovación del Tribunal Constitucional que el PP había pactado con el PSOE por considerar que no eran el perfil adecuado para el cargo. La dirección del Grupo Popular la sancionó por aquella indisciplina.