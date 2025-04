Gamarra: "Seguimos sin conocer las razones y los españoles tenemos derecho a saber"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, atiende a los medios de comunicación. - JPEG - Europa Press

'Génova' asegura que están conversando con técnicos y expertos que les trasladan que el Gobierno ya debería saber el origen del apagón

VALENCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que siguen sin conocer las causas y las razones que provocaron el apagón masivo que afectó este 28 de abril a la Península y ha recalcado que los ciudadanos tienen "derecho a saber".

"Seguimos sin conocer las razones y los españoles tenemos derecho a saber", ha declarado Gamarra a su llegada al XXVIII Congreso que el Partido Popular Europeo (PPE) celebra en Valencia. Este cónclave reelegirá presidente el alemán Manfred Weber y la española Dolors Montserrat se convertirá en la secretaria general de la formación.

El PP está manteniendo contactos con técnicos y expertos para recabar información y datos sobre lo ocurrido y, según los datos que les trasladan, el Gobierno ya debería saber la causa y el origen del apagón, han señalado fuentes 'populares'.

El propio Feijóo ha revelado este martes en una entrevista en 'Telecinco' que el PP está buscando información. "Hemos intentado saber con técnicos y personas de nuestro entorno qué es lo que ha pasado. Pero, insisto, no tenemos ninguna explicación oficial ni como líder de la oposición, y ustedes lo están reconociendo ahora, tampoco como ciudadanos", ha asegurado este martes por la mañana.

Desde 'Génova' deslizan la posibilidad de que el Gobierno cuente con más información de la que ha trasladado públicamente sobre las causas del apagón. "O lo saben y no lo dicen. O no lo saben y también es grave. Es anómalo que un día después no sabemos cómo es posible que todo un país se quede sin luz y nadie explique el motivo", han indicado fuentes del equipo de Feijóo.

ESPAÑA MERECE "INFORMACIÓN VERAZ" SOBRE LA CAUSA

El vicesecretario de Institucional del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha afirmado que España "se fue a negro" este lunes y ha añadido que el país "merece rigor" e "información veraz" sobre la causa de ese corte eléctrico, con el objetivo de que "ningún desastre atribuible a la negligencia o al mal gobierno vuelva a suceder".

"Cada vez que sucede lo indeseable como ocurrió ayer, es el Estado el que salva a los españoles en ausencia de su Gobierno. Mi país merece un presidente que no piense solo en sí mismo y en su familia", ha declarado Pons en la apertura del XXVIII Congreso que el Partido Popular Europeo (PEE), al que asiste la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que "25 horas y tres comparecencias después del apagón, Sánchez sigue sin dar explicaciones sobre qué es lo que ha pasado y sin asumir ningún tipo de responsabilidad". "Si algo ha caracterizado al Gobierno es la falta de transparencia", ha manifestado.