García y Bustinduy defienden la gestión "fundamental" de Díaz en el Gobierno: "Es la mejor ministra de Trabajo"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, han defendido la gestión "fundamental" de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el Gobierno de coalición que surgió tras las elecciones de 2023, a la vez que han puesto en valor su labor al frente del Ministerio de Trabajo.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, y cuestionada por si Díaz debe apartarse en el liderazgo de la nueva confluencia de izquierdas, tal y como ha sugerido el líder de IU, Antonio Maíllo, García se ha mostrado orgullosa de la coalición de partidos progresistas que nació en 2023 para las elecciones generales y ha avisado: "No consideramos que ninguno de nosotros tengamos que dar pasos hacia atrás".

Dicho esto, la también líder de Más Madrid ha destacado que Díaz "ha sido un elemento fundamental" y "la mejor ministra de Trabajo", al tiempo que ha recordado que fue la artífice de la coalición electoral que permitió revalidar el Gobierno progresista con el PSOE.

"No damos pasos atrás, damos pasos adelante", ha sentenciado, para criticar después que quien "tiene que dar pasos atrás" es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que ha hiperinflado a la ultraderecha" o el presidente de Vox, Santiago Abascal, que está "inundando nuestro país de políticas retrógradas".

Por su parte, Bustinduy ha reconocido que entiende la desmovilización que pueda haber en el electorado progresista ante un ciclo electoral "que es marcademente conservador" y ha defendido el acto que Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid han preparado para el 21 de febrero con el que mostrarán su voluntad de confluir juntos ante las próximas elecciones generales.

Con este proceso, según el ministro, las organizaciones políticas quieren "poder formular una opción electoral, política e ideológica que dé confianza y dé tranquilidad" al electorado progresista. A este respecto, Bustinduy se ha mostrado convencido de que la izquierda estará "a la altura" de los desafío del país con este nuevo proyecto, en el que también incluye, "por supuesto", a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a "todas las personas, estén en la posición que estén", que compartan los mismos valores.

INICIATIVA DE RUFIÁN

La ministra de Sanidad también ha sido preguntada por la iniciativa del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de iniciar una gira con otros dirigentes de la izquierda alternativa, que comenzará el 18 de febrero con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado.

García ha saludado la iniciativa de Rufián por "agitar los debates" sobre el futuro de la izquierda alternativa, teniendo en cuenta además su "tirón mediático" y en redes sociales. Al hilo, la ministra ha defendido que Más Madrid, como otros partidos políticos que se juntaron en 2023, ya se han sentado para "crear una alianza" que se haga cargo del "espacio progresista", que "está esperando soluciones y respuestas frente al avance de la derecha y de la ultraderecha".

"Abrimos los brazos a todas las fuerzas políticas que quieran poner su granito de arena en las políticas progresistas que hagan avanzar este país", ha incidido García, al tiempo que ha recordado que lo propuesto por Rufián ya se consiguió el 23J y fue lo que hizo posible que se revalidara el Gobierno de coalición.

García ha insistido en que no tiene ningún reproche hacia Rufián, sin embargo ha advertido de que si algo han "aprendido" en estos últimos años es la necesidad de contar con organizaciones políticas "arraigadas" en el territorio, como es el caso de la Chunta Aragonesista o la propia Más Madrid.

En este contexto, Bustinduy ha vuelto a destacar que la izquierda va a seguir defendiendo "la justicia social, el estado del bienestar y los derechos humanos". Respecto a la iniciativa del portavoz de ERC, el ministro ha celebrado se hable y haya debates sobre el futuro de la izquierda alternativa. "Y estoy convencido de que va a salir bien", ha dicho.

"BIENVENIDO EL DIÁLOGO" EN LA IZQUIERDA

Sobre los movimientos a la izquierda del PSOE, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha mostrado su respeto por los procedimientos internos de cada una de las fuerzas políticas, pero ha celebrado que se haya abierto este "diálogo" en la izquierda tras los dos últimos procesos electorales en Aragón y Extremadura.

"A las fuerzas de la izquierda progresistas nos unen muchas más cosas de las que nos separa. Bienvenidas todas las reflexiones y todo lo que ayude a frenar a la ultraderecha", ha sentenciado Saiz.