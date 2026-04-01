García, tras la consulta de Podemos: "Funcionan" coaliciones con arraigo y eso no se determina antes de elecciones

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante la celebración en Móstoles de las fiestas del 2 de mayo, a 2 de mayo de 2025, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reivindicado la importancia de las coaliciones con "arraigo territorial y que tienen algo que contarle a sus ciudadanos", una cuestión que, a su juicio, "no se determina en la última semana antes de unas elecciones", sino que se va "construyendo" en el espacio progresista "desde hace muchos meses".

Así ha respondido García en una entrevista en 'La hora de La 1' de 'TVE', recogida por Europa Press, tras ser interpelada por la consulta de Podemos sobre su participación en la candidatura unitaria de la izquierda alternativa que se presentará en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

García ha agregado que para que una candidatura funcione en unos comicios regionales, tal y como ocurrió en Extremadura o Aragón, es necesario trabajar durante los meses previos a los comicios, dado que "eso no se determina en la última semana antes de unas elecciones".

"Las fuerzas progresistas que tienen arraigo territorial son las que tienen buenos resultados en las urnas. Al final no funciona una coalición de dos más dos", ha abundado.

Dicho esto, ha puesto en valor que el espacio progresista es capaz de ponerse de acuerdo, si bien ha defendido que necesita una "referencia y estabilidad" a largo plazo, en el que los diferentes partidos a la izquierda del PSOE sean capaces, "con ese arraigo territorial", de convencer a los ciudadanos de que son "las únicas fuerzas" que llevan al país "hacia las medidas y las políticas más transformadoras".

Finalmente, preguntada por el liderazgo de la nueva confluencia en la izquierda alternativa a nivel nacional, no ha despejado dudas sobre su papel en el futuro. "Encantada de estar donde tenga que estar y encantada de remar para que este espacio progresista vele por lo que ya estamos haciendo", ha asegurado.

"Y lo último será decidir entre todos, y por todos, quién es la cara visible de ese proyecto que, por supuesto, tendrá que rendir cuentas a ese espacio progresista", ha aclarado.