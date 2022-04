García-Gallardo recomienda a Bal que "no mienta" ni se alimente de "fake news" y garantiza su servicio a los ciudadanos

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha recomendado al portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, que no "mienta" ni se alimente de "fake news" después de que éste le calificara de "vicepresidente florero" y le ha garantizado su servicio a los ciudadanos de la Comunidad.

"Parece mentira que un abogado del Estado no sepa lo que cobra un vicepresidente de una Comunidad, le recomiendo que revise sus fuentes, no se alimente de fake news y no mienta", ha zanjado García-Gallardo tras su toma de posesión como vicepresidente de la Junta.

En este sentido, el García-Gallardo ha invitado a Bal a que revise el Bocyl donde se recogen todas sus competencias. "No he venido a la política a ganar dinero sino a perderlo y a servir a las personas de Castilla y León", ha aseverado.

Por último, el ya vicepresidente de la Junta se ha referido a su antecesor en el cargo, Francisco Igea (Cs), y ha insistido en que las decisiones de éste en la Consejería han sido conceder "ayudas, subvenciones y dar premios".