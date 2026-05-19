Garriga no aclara si Vox pedirá entrar en el Gobierno andaluz: cuando se inicien las conversaciones iremos viendo

Archivo - El secretario general de VOX, Ignacio Garriga. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, no ha aclarado si será posible un gobierno en solitario en Andalucía como ha afirmado el presidente en funciones Juanma Moreno Bonilla. A este respecto ha precisado que aún no se han iniciado las conversaciones y que irán viendo cuando den comienzo.

Así se ha manifestado el dirigente de Vox durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por la posibilidad de ese gobierno en solitario del PP en Andalucía ya que depende del partido de Santiago Abascal.

Ignacio Garriga ha explicado que aún no han tenido contacto con Moreno Bonilla, más allá del protocolario entre el señor Gavira --el candidato de Vox en Andalucía-- y el presidente andaluz. "Y cuando se inicien esas conversaciones que den lugar a un nuevo rumbo del gobierno, pues iremos viendo", ha exclamado.

LA ALTERNATIVA PASA POR "LA CONFORMACIÓN DE VOX Y EL PP"

Dicho esto, ha considerado "importante" que los españoles vean que hay una alternativa política que "ha de pasar por la conformación de Vox y el PP", centrada en resolver los problemas de la gente y "no caer en la soberbia ni despreciar a los demás". Sobre todo, ha dicho, en un momento donde se ve a un PSOE "cercado y rodeado de corrupción".

Por ello, ahora lo que quiere, es "centrar el tiro" sobre todo en lo que van a poner sobre la mesa para "demostrar a los andaluces y al conjunto de España de que hay cosas que algunos decían que no se podían cambiar, y sí se pueden cambiar".

Según Garriga, los andaluces se pronunciaron de manera "muy clara" el pasado domingo en las elecciones autonómicas. A este respecto, ha señalado que la única formación política que ha crecido en número de diputados ha sido Vox. "El Partido Popular ha perdido 5 diputados perdiendo la mayoría absoluta y el Partido Socialista ha perdido 2 diputados", ha recalcado.

Ha añadido que Moreno Bonilla antes gobernaba en mayoría y en solitario y "ahora los andaluces han decidido que no sea así", que Vox "sea el actor principal" y de que haga lo que no hizo una mayoría absoluta.

CENTRADOS EN QUÉ DEBE HACER EL NUEVO GOBIERNO ANDALUZ

"Nosotros hemos recibido ese mensaje claro de los andaluces y con mucha humildad, pero a la vez también con mucha responsabilidad, vamos a trabajar para poder conformar ese nuevo rumbo del gobierno", ha advertido, añadiendo que ahora están centrados en qué ha de hacer ese gobierno.

Garriga ha asegurado que su partido ha demostrado que se puede hacer lo que ellos proponen como se ha hecho en Aragón y Extremadura. Así, ha asegurado que se puede bajar el IRPF a las rentas más bajas; que los españoles pueden ir primeros en la cola en las ayudas sociales o en el acceso a la vivienda; que se puede avanzar en mejoras en la educación, como la gratuidad en la educación o potenciar la construcción de vivienda protegida.