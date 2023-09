La Generalitat acusa al Gobierno de haber ido "tarde y mal" con el catalán en la UE

Plaja avisa al Ejecutivo central de que "los compromisos están para cumplirse"



BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha sostenido que el Consejo de la Unión Europea (UE) no ha aprobado la oficialidad del catalán este martes porque el Gobierno ha "hecho el trabajo tarde y mal".

"Hoy se tendría que haber oficializado el uso del catalán, y no se ha hecho. Si no ha sido así, es porque el Gobierno ha hecho el trabajo tarde y mal, y no será porque no haya tenido tiempo", ha dicho en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu.

En su reunión de este martes, el Consejo de Asuntos Generales ha aplazado la decisión sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego hasta contar con un dictamen jurídico del Consejo de la UE y un análisis de su impacto económico y práctico.

Plaja ha avisado al Gobierno de que es su "responsabilidad", como representante de España en el Consejo, lograr el reconocimiento del catalán, como se pactó con PSOE y Sumar en el acuerdo para la Mesa del Congreso.

"Los compromisos están para cumplirse y este de momento no se ha cumplido", ha advertido la portavoz, que ha tachado textualmente de anomalía democrática que el catalán no pueda hablarse aún en las instituciones de la UE, tras 40 años de reivindicaciones.

Preguntada sobre qué efectos puede tener la decisión sobre el catalán en las negociaciones, ha dicho que corresponde a los partidos posicionarse, aunque ve "evidente que se trata de un incumplimiento".

En esa misma línea, ha celebrado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se haya emplazado este martes a seguir trabajando para lograr la oficialidad del catalán, pero ha advertido de que "al final lo que cuenta son los resultados"

DEFIENDE LA ACCIÓN DEL GOVERN

Plaja ha defendido que "hace meses" que el Govern trabaja y mantiene contactos con otros gobiernos para facilitar el reconocimiento del catalán en la UE como lengua oficial, a través de la Conselleria de Acción Exterior, sus delegaciones y su cuerpo consular.

En ese sentido, ha destacado el artículo del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, publicado en 13 medios internacionales defendiendo la "oportunidad histórica" de que el catalán --con 10 millones de hablantes-- sea lengua oficial en la UE.

Además, y según ha explicado Plaja, el Govern ha mantenido contactos "al más alto nivel" para persuadir a los Estados de que apoyen esta reivindicación en la UE.

"Se ha hecho con una discreción exquisita. La implicación ha sido por parte de todo el Govern", ha añadido.

La portavoz ha asegurado que el Ejecutivo catalán seguirá trabajando por la oficialidad del catalán en la UE: "Pero hay una parte que solo puede hacer el otro actor implicado, y queremos creer que interesado", ha mantenido, en referencia al Gobierno de coalición.