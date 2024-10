La Generalitat anuncia "buenos resultados" por topar el alquiler en Cataluña, con precios un "3-5% hacia abajo"

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern de Cataluña y consejera de Vivienda, Sílvia Paneque, ha avanzado este jueves que aplicar topes al alquiler en Cataluña ha dado "buenos resultados", con precios "un 3-5% hacia abajo".

Paneque ha señalado que los datos que manejan son de dos trimestres e "indican ya una contención en el alquiler", a preguntas de los periodistas al participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda, que se ha celebrado en la sede del Ministerio.

"No es significativa, estamos hablando a lo mejor de un 3-5%, pero ya estamos viendo hacia abajo", ha detallado la portavoz del Govern, que ha comunicado que darán a conocer la semana que viene los datos "con exactitud".

Dicho esto, Paneque ha expresado que el tope del alquiler no es la única herramienta para contener la subida de precios y ha insistido en ampliar el parque de vivienda social y pública, "porque si no, no será posible".

"Pero hay unos primeros datos que ya nos indican que quizás pueda haber buenos resultados al respecto de esta limitación del tope de alquiler. La semana que viene vamos a dar la concreción, porque estamos trabajando aún en este tema", ha asegurado.

Y ha añadido que hay diferentes observatorios trabajando y contrastando los datos "para no dar mensajes que luego no se correspondan al rigor necesario".

"El problema de la vivienda es complejo, no tiene una sola receta", ha expresado, antes de comunicar que también la próxima semana darán a conocer, en el marco del Debate de Política General en Cataluña, un paquete para desarrollar la construcción delegada.

Concretamente, ha dicho que consiste en "poner suelo público a disposición de terceros, que podrían ser privados, podrían ser cooperativas, para la construcción de vivienda". Y ha precisado que "se mantiene la titularidad del suelo y de la edificación, pero los terceros pueden gestionar los alquileres y tener un margen de retorno respecto a la construcción".