'Génova' activa a sus cargos para "amplificar en los territorios el desgaste" de Sánchez por la corrupción

El presidente del PP, Alberto Núñez Fiejóo, acompañado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, preside la reunión de la Junta Nacional del Partido Popular, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

La cúpula del PP pide a sus dirigentes no caer en "las trampas" del PSOE, ante su intento de poner el foco en Gaza o el aborto

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha dado instrucciones a sus cargos para que intensifiquen la labor de oposición al Gobierno en las autonomías con el objetivo de "amplificar el desgaste" de Pedro Sánchez con la "trama Koldo" y los casos de presunta corrupción que afectan a la esposa y al hermano del presidente. Además, la consigna interna es no caer en "las trampas" del PSOE, ante su intento de poner el foco en el conflicto de Gaza o el aborto.

"Vamos a intentar llevar la corrupción del PSOE a todo el territorio nacional, no solo en las páginas de nacional sino también en las de cada provincia", han señalado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, que han subrayado que el PP quiere que los Parlamentos autonómicos también retraten la "debilidad" del Ejecutivo de Sánchez.

Fue uno de los mensajes que trasladó esta semana el secretario general del PP, Miguel Tellado, a los portavoces parlamentarios autonómicos del Grupo Popular en una reunión en Madrid, justo unos días después de la cumbre que Feijóo y sus 'barones' celebraron en Murcia para trazar la hoja de ruta del partido en este curso político.

El objetivo de esa reunión era coordinar iniciativas y reforzar la unidad de acción en asuntos como "la corrupción y el infierno fiscal" del Gobierno de Sánchez. "Identificar prioridades y buscar sinergias es lo razonable", insisten las mismas fuentes, que recuerdan que el PP gobierna en 14 comunidades y ciudades autónomas.

La instrucción se produce la misma semana que se ha conocido un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, en el marco del 'caso Koldo', localiza pagos al exministro José Luis Ábalos sin respaldo documental. "Sí, Sánchez va a acabar mal", afirmó este viernes el presidente del PP al conocer ese documento.

NO DAR TREGUA A SÁNCHEZ ANTE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

La consigna interna de 'Génova' a sus dirigentes territoriales es no dar tregua a Sánchez e intentar que cale en los ciudadanos de toda España la idea de que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por los casos de corrupción que afectan a su Gobierno, a su partido y a su familia.

"Sánchez ha convertido la Moncloa en la cueva de Alí Babá, un centro de negocios para su mujer y una madriguera para su hermano", dijo Tellado el jueves en Santander, donde recalcó que están ante un Gobierno "agotado", "roto", "dividido" y "finiquitado" que "ni siquiera" presenta Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Según explican fuentes del PP, se trata de que los cargos del PP se vuelquen también en las autonomías en retratar la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de "amplificar su desgaste" con los casos de corrupción.

A las últimas novedades del 'caso Koldo' tras el último informe de la UCO se suma que el juez Juan Carlos Peinado informó hace un par de días a Begoña Gómez que también podrá ser juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, no solo por la supuesta malversación.

MOCIÓN EN LOS PARLAMENTOS POR LAS PULSERAS ANTIMALTRATO

Aparte de los "escándalos judiciales" que rodean a Sánchez, el PP de Feijóo también quiere que sus cargos hagan hincapié en sus regiones en las "negligencias de gestión diaria" del Gobierno y que, según fuentes del PP, se ha visto con "el caos ferroviario, el apagón o las pulseras antimaltrato".

De hecho, el PP ya ha anunciado que llevará a los más de 8.000 ayuntamientos y diputaciones de España una moción exigiendo el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "por mentir y por incompetente" en la gestión de esas pulseras antimaltrato.

El PP también ha dado instrucciones a los suyos para que pongan el foco en el "infierno fiscal" al que Sánchez somete a los españoles, según la formación. "Creemos que el Gobierno está obviando el riesgo de extinción de una clase media cada vez más empobrecida y de una juventud con más dificultades para desarrollar su proyecto vital", asegura el PP en la 'Declaración de la Región de Murcia' que Feijóo y sus 'barones' firmaron el pasado domingo.

UN PP "PREPARADO"

Con un PP ya en modo electoral --habrá comicios en 2026 en Andalucía y Castilla y León, sin descartarse en otras CCAA como Extremadura si no hay presupuestos--, 'Génova' busca trasladar la idea de que hay un PP "preparado" y "unido" que está "centrado en salvar a los españoles de la incompetencia y de la degradación del Partido Socialista", en palabras de Tellado.

Además, la cúpula del PP quiere que sus dirigentes no caigan en "las trampas" del Gobierno y del PSOE, ya que, según los 'populares', Sánchez ha encontrado en el conflicto de Gaza y la flotilla una "cortina de humo" para "tapar" los casos de corrupción.

El PP cree que ha eso ha ocurrido también con el aborto, después de que el Gobierno haya anunciado que propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución española para "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres". Para ello, tiene previsto impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna lo que requeriría una mayoría cualificada para su aprobación.

El anuncio del Ejecutivo se produce tras la polémica por la iniciativa de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del PP, para ofrecer información sobre un supuesto "síndrome postaborto" a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo.

El Partido Popular ha rechazado la posibilidad de que se pueda meter el aborto en la Constitución y ha recordado que para ello son "imprescindibles" sus votos. "Que se olvide", han zanjado fuentes del PP, que ven en este movimiento una nueva "cortina de humo" de Sánchez para "tapar" los casos de corrupción.