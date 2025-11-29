'Génova' asume el discurso de Pérez Llorca y dice que también Euskadi y Cataluña identifican el origen de delincuentes

La portavoz del grupo parlamentario Popular, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este sábado que la dirección nacional del PP asume los compromisos adquiridos en materia migratoria por el recién investido presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y ha destacado que comunidades como el País Vasco o Cataluña también van a dejar constancia de la procedencia de los delincuentes que detengan la Ertzaintza o los Mossos.

Así lo ha dicho en una entrevista al programa Parlamento de 'Radio Nacional', recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre las políticas migratorias y de transición ecológica incluidas por Pérez Llorca en su discurso de investidura para poder recibir el aval de Vox, que finalmente le apoyó como sustituto de Carlos Mazón al frente del gobierno autonómico.

"Nosotros sí estamos de acuerdo con lo que dijo", ha indicado Muñoz, destacando que, en relación con la inmigración, lo que plantea su compañero valenciano es que "convendría saber cuáles son las nacionalidades de la gente que delinque en su territorio". "El PNV lo está haciendo en el País Vasco y esta misma semana hemos visto que Cataluña, con (Salvador) Illa al frente, ha confirmado que los Mossos d'Esquadra también lo van a identificar", ha apuntado.

IGUAL QUE POR SEXO O EDAD

Y es que, según Muñoz, de la misma forma que hay estadísticas en las que se diferencian los delitos en función del sexo o la edad del delincuente, "o de si es de una provincia o de otra" también se puede hacer por "nacionalidades". "Yo creo que tener información no es negativo", ha añadido, incidiendo en que esos datos pueden servir para "saber cómo afrontar esa falta de seguridad o esa delincuencia".

Y respecto a las políticas verdes, la dirigente 'popular' ha indicado que el investido presidente valenciano dijo "lo mismo" que el PP en su último congreso y que el Partido Popular Europeo antes de las elecciones comunitarias.

"El PP lleva diciendo hace meses que hay determinadas políticas que pretenden garantizar la sostenibilidad que están siendo incompatibles con nuestra forma de vida en el campo y en el medio rural", ha recordado, remarcando que "la sostenibilidad del medio ambiente es perfectamente compatible con que la gente se pueda ganar la vida siendo ganadero, pescador y trabajando el campo".

SALIDA DE MAZÓN

Preguntada si el hecho de que Carlos Mazón ya no esté al frente de la Generalitat es un "alivio" para el PP, Muñoz ha señalado que "no es un alivio ni deja de serlo". "Nosotros lo que queríamos y hemos pedido desde el minuto uno es estabilidad en Valencia para que se pueda reconstruir la Comunidad Valenciana", ha explicado, contrastando esa actitud con la de quienes "han pretendido que todo el debate" en ese territorio "fuese político y de ataque".

"Nosotros siempre hablando en términos de reconstrucción por eso Mazón inició una reconstrucción en Valencia, por eso Feijóo presentó un plan Valencia con miles de millones de euros para reconstruir no sólo la zona afectada sino la provincia y la comunidad, algo que no ha hecho el Gobierno de España y por eso los presupuestos que se pactaron fueron orientados principalmente a la reconstrucción de Valencia y ahora el nuevo pacto es para dar estabilidad a esa comunidad", ha defendido.