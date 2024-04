'Génova' cree que Sánchez no dimitirá el lunes: "Es un capítulo más de ese manual de resistencia"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del comité de dirección del PP un día después de las elecciones vascas de este domingo. En Madrid, a 22 de abril de 2024. - DIEGO PUERTA (PP)

Fúnez pronostica que tendrán "más sanchismo" y Sémper asegura que los españoles "no merecen esta crisis institucional"



MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no presentará su dimisión el próximo lunes sino que se quedará al frente del Palacio de la Moncloa, ya que, a su entender, "es un capítulo más de ese manual de resistencia".

Así lo ha asegurado la 'número tres' del PP, Carmen Fúnez, en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, en la que ha criticado que "cualquier tema es válido para poner el foco en él, España a su servicio, en vez de preocuparse por los problemas de los españoles".

Precisamente, el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto comparecer este jueves a las 12.30 horas ante los medios de comunicación para dar cuenta de la posición del PP después de que Pedro Sánchez anunciase que cancela su agenda para reflexionar sobre su continuidad en el Gobierno tras la investigación judicial a su esposa.

Anoche el líder del PP ya dijo que Sánchez busca "victimizarse", "polarizar aún más" la política y movilizar al PSOE ante las elecciones catalanas y europeas. Tras acusar a Sánchez de "dejación de funciones sin precedentes", también pronosticó que "probablemente" seguirá en su cargo después de las "muestras de cariño y de apoyo incondicional", escudándose en que hay que para "parar a la derecha y la extrema derecha".

LE PIDE DAR EXPLICACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE SU ESPOSA

La vicesecretaria de Organización del PP ha considerado que el paso de Sánchez no es sino "un capítulo más del manual de resistencia" que pasa por poner el foco en él y no en los problemas de los españoles y en no dar explicaciones.

Por eso, ha dicho que para el lunes lo que espera es "más sanchismo, que no es otra cosa que cualquier método es válido para poner el foco en él, en él y en la inestabilidad que genera siempre en torno a él".

A su juicio, lo que tendría que haber hecho Sánchez es dar una rueda de prensa con "todos los medios de comunicación sin señalamientos ideológicos ni sectarios de ningún tipo y haber explicado exactamente si había beneficiado con fondos públicos de todos los españoles a determinadas empresas" o "si había tenido algún trato de favor como presidente del Gobierno con empresas" que tenían relación con su esposa.

Así las cosas, la 'número tres' del Partido Popular se ha mostrado convencida de que cuando comparezca el lunes "dirá que por supuesto se queda" y con ello "habrá rellenado ya un fin de semana de campaña electoral".

RECUERDA QUE MANOS LIMPIOS SENTÓ A LA INFANTA EN EL BANQUILLO

Por su parte, el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha criticado que haya decidido desaparecer durante cinco días en vez de comparecer para dar explicaciones a los ciudadanos. "Los españoles no merecemos la crisis institucional en la que nos ha sumido Sánchez", ha aseverado.

Sémper ha asegurado que Sánchez "tiene tendencia a poner el ventilador, culpar a los medios, a la judicatura y la oposición, cuando lo que hay que dar son explicaciones". "Esto es una teatralización, no es razonable", ha enfatizado.

Además, ha reafirmado su confianza en los jueces españoles y en el Estado de derecho. "Cuando un juez abre diligencias, máximo respeto y expectación para ver cuál es el desarrollo de las mismas", ha dicho, para añadir que "en un Estado de derecho deben tener plena confianza en los jueces y en que todos los ciudadanos, también el presidente del Gobierno o su entorno familiar, tiene todas las herramientas a su disposición para responder a esa querella".

Sémper ha indicado que el sindicato Manos Limpias sentó a la infanta Cristina en el banquillo por el Caso Noos y que todos los españoles tienen "el mismo derecho a recurrir a los tribunales". "Lo relevante no es quién presenta una querella, sino cómo responde un juez", ha añadido.

Finalmente, ha defendido el papel que está ejerciendo la oposición, de interpelar al presidente del Gobierno, que es quien tiene una responsabilidad política y sobre el que hay sospechas y el de preguntar y fiscalizar la acción del que ostenta la Presidencia del Gobierno