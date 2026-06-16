'Génova' cree que el veto a las enmiendas que pedían elecciones "acrecienta la distancia" de Sánchez con sus socios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del comité de dirección del PP. En Madrid, a 15 de junio de 2026. - PP

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo considera que el veto a las enmiendas del Grupo Popular y Junts que pedían al presidente del Gobierno disolver las Cortes y convocar elecciones "acrecienta la distancia" de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios.

"¿Por qué se han opuesto a que se voten esas enmiendas? Porque perdían la votación. Algo peor que perder es no jugar el partido porque saben que lo pierden", han señalado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo tras la decisión de PSOE y Sumar de impedir que el Congreso vote esas enmiendas.

En concreto, PSOE y Sumar han unido este martes sus votos en la Mesa del Congreso para impedir que se voten en el Pleno de este jueves las enmiendas de PP y Junts para emplazar al presidente del Gobierno a poner fin a la legislatura y convocar elecciones, alegando que esa competencia es exclusiva del jefe del Ejecutivo y no del legislativo.

"AHORA TAMBIÉN SABEMOS QUE SON COBARDES"

En declaraciones a los medios, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha tachado de "arbitraria" esa decisión de la Mesa del Congreso, sin descartar llevar este asunto al Tribunal Constitucional. "Sabíamos que eran mentirosos y corruptos. Ahora también sabemos que son cobardes", ha manifestado.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha criticado que el argumento sea que pedir elecciones "invade competencias" del presidente del Gobierno. "Pero hace un año no las invadía pedir la cuestión de confianza", ha señalado, recordando la iniciativa que registró Junts a principios de 2025.

Entonces Junts presentó una proposición pidiendo a Sánchez que se sometiese a una cuestión de confianza, una iniciativa que llegó tramitarse después de que el partido de Carles Puigdemont rebajase la redacción de la misma, de forma que al final solo instaba al Gobierno a "considerar la oportunidad" de plantear una cuestión e confianza.

Por eso, Gamarra ha indicado que el argumento de PSOE y Sumar "es una perogrullada" porque "las mociones y las proposiciones no de ley consisten en instar al Gobierno a hacer cosas que dependen de él". "¡Elecciones ya!", ha demandado en un mensaje en 'X'.

"USAN LA CÁMARA PARA BLOQUEAR VOTACIONES"

Desde 'Génova' consideran que este veto a las enmiendas que piden elecciones evidencian la "debilidad extrema" del Gobierno de Pedro Sánchez, que no quiere que se lleve a cabo esa votación porque "saben que la pierden".

"Y por eso han recurrido a mamá Armengol para que les proteja de la derrota", han afirmado fuentes de la cúpula del PP, que creen que el PSOE de Pedro Sánchez "usa la Cámara para bloquear votaciones" parlamentarias porque "le aterroriza el poder Legislativo", igual que "le preocupa el Poder Judicial".

Es más, en el equipo de Feijóo han subrayado que si el PSOE "impide a Junts votar su enmienda" pidiendo ya elecciones cómo van a pedir a ese partido que le apoye el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Hoy se acrecienta la distancia entre el Gobierno y sus socios", han señalado fuentes 'populares', para añadir que es "evidente" que Sánchez no tiene el apoyo de Junts y encima tiene que "torcer el brazo" a esa formación "hablando con el árbitro" para que no prospere su enmienda.

En la dirección del PP ponen el foco en la enmienda de Junts porque es un "gesto político importante" con el los socios dan "señales" de que se separan de Pedro Sánchez. A su entender, con este paso se evidencia que, aunque no hay mayoría para una moción de censura, sí hay "pérdida de la mayoría de gobierno", en palabras de un miembro de la cúpula del PP.