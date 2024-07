'Génova' espera información relevante del volcado de móviles del caso Koldo y aplaza la citación de Sánchez en el Senado

Los 'populares', que ponen ya el foco en el "silencio" de los socios de Sánchez, no se plantean citar a Begoña Gómez como ha pedido Vox



MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo no tiene fecha para citar a comparecer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del llamado 'caso Koldo' del Senado sino que guarda esa baza en la recámara a la espera de los próximos pasos judiciales y, en especial, del volcado del más de centenar de dispositivos móviles incautados en esta operación desde el pasado 20 de febrero, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Entre esos dispositivos figuran los de Koldo García, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos, ya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en el registro de su domicilio hasta 23 teléfonos móviles, así como 12 discos duros, portátiles o varias cajas con documentos y anotaciones manuscritas.

En 'Génova' admiten que tienen expectativas ante la información relevante que pueden obtener del volcado de móviles de esta "trama corrupta" que, según dijo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "empezó antes de las mascarillas, siguió con las mascarillas y continuó tras las mascarillas".

Por eso, los 'populares' reconocen que no tienen prisa en citar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado porque antes quieren tener toda la información y hacer un interrogatorio más detallado, según señalan desde el equipo de Feijóo, conscientes de que es una bala potente que no quieren desperdiciar por ahora.

Mientras tanto, sigue manteniendo activa la comisión del Senado, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta. Por lo pronto, esta misma semana han registrado una nueva ampliación de la lista de comparecientes y han pedido información sobre la relación de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, con el empresario Carlos Barrabés, y sus reuniones en el Palacio de La Moncloa.

A LA ESPERA DE LOS PASOS DEL JUEZ PEINADO EN EL CASO DE SU ESPOSA

Paralelamente, el PP sigue con atención los pasos del juez Juan Carlos Peinado en la investigación abierta a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El viernes la defensa de la esposa del presidente del Gobierno pidió a la Audiencia Provincial de Madrid que estudie antes del 30 de septiembre si archiva la causa.

El pasado 19 de julio --la segunda vez que acudía a los juzgados de Plaza de Castilla--, Gómez se acogió a su derecho a no declarar. "No llegamos a entender qué guía al juzgado en esta investigación expansiva, que cada vez se extiende más y donde las garantías no están lo suficientemente protegidas en un Estado de derecho", aseguró su abogado, el exministro Antonio Camacho.

Además, el juez ha citado a declarar a Pedro Sánchez como testigo el próximo martes 30 de julio en la investigación contra su esposa y el presidente del Gobierno le ha escrito una carta en la que pide poder hacerlo por escrito, una solicitud que, según los 'populares', evidencia su "cobardía".

El PP decidió a finales de julio llevar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) su denuncia por conflicto de intereses contra el jefe del Ejecutivo por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de la aerolínea Air Europa, dados los "vínculos de naturaleza económica y profesional" de esa compañía con su mujer. Los 'populares' están a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre esta denuncia.

EL PP SEGUIRÁ EXIGIENDO EXPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Al margen del plano judicial, el PP seguirá exigiendo a Sánchez explicaciones públicas y responsabilidades políticas ante los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno del jefe del Ejecutivo porque hasta ahora no ha ofrecido ni una sola aclaración a los españoles, según denuncian fuentes del PP.

Por eso, consideran que tiene todo el sentido su citación en la comisión de investigación del Senado, en la que el primer partido de la oposición no se plantea llamar a comparecer a Begoña Gómez, como sí que ha solicitado Vox.

El propio Feijóo ha descartado varias veces esa posibilidad de llamar a Begoña Gómez asegurando que no es "su estilo" y explicando que las responsabilidades políticas corresponden a Pedro Sánchez. Eso sí, fuentes del equipo de Feijóo admiten que solo reconsiderarían esa decisión si se desvelan informaciones de gravedad que exijan su comparecencia.

PONDRÁ EL FOCO EN LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ

El PP pondrá también el foco en los socios del PSOE, a los que acusan de "callar" y "mirar para otro lado" ante las informaciones de presunta corrupción que están conociendo estos meses. De hecho, recuerdan que no mantuvieron el mismo silencio con el 'caso Gürtel' que afectó a miembros del PP y que motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó a Sánchez a La Moncloa.

Así lo ha verbalizado públicamente el portavoz del PP, Borja Sémper, que interpeló directamente a los aliados parlamentarios de Sánchez que le sustentan en Moncloa y, "singularmente a Sumar". "¿Cuánto más tiempo van a callar ante esto?", se preguntó. Además, extendió esa pregunta a otras formaciones como Podemos, Junts o PNV y criticó que "miren para otro lado" cuando hasta "hace bien poco exigían respuesta y contundencia ante la corrupción".

Los 'populares' sostienen que los socios de Sánchez no pueden seguir guardando silencio ante "una corrupción que ya es insoportable y cuyo hedor llega también y trasciende la Moncloa, trasciende la sede del PSOE y les empieza a llegar a ellos", en palabras del portavoz del PP.