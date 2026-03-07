'Génova' se lanza a desmontar las "mentiras" de Sánchez con el 'No a la guerra' y no cree que tenga impacto en CyL

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), durante la segunda jornada del XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). Co - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo ha decidido lanzarse a desmontar las "mentiras", "incoherencias" y "contradicciones" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras resucitar el 'No a la guerra' al estallar el conflicto bélico en Irán, un eslogan que los 'populares' no creen que tenga impacto en las elecciones de Castilla y León, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

Los 'populares' tienen claro que la reactivación del 'No a la guerra' --el lema que acuñó el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en 2003 ante la guerra de Irak y los pasos dados entonces por José María Aznar-- obedece "única y exclusivamente a una estrategia electoral" para arañar votos en la izquierda ante los comicios de la próxima semana.

El pasado lunes, cuando Sánchez verbalizó en una declaración institucional en Moncloa que la posición del Gobierno se resume en "No a la guerra', desde 'Génova' declinaron en un primer momento entrar al choque para no "amplificar" la estrategia de Sánchez. Sin embargo, ahora han optado por el camino contrario para retratar al jefe del Ejecutivo y sus "mentiras". "El PP no elude ningún debate", han recalcado fuentes de la dirección del partido.

El propio Feijóo marcó el camino en esa dirección el pasado jueves en el Congreso, donde acusó al presidente del Gobierno de engañar con su 'No a la guerra' a la vez que manda una fragata a Chipre, llegando a afirmar que es "la ética del engaño en versión internacional". "Se resume en cuatro palabras: 'Como siempre Sánchez miente'. Miente a la OTAN, a la UE y miente a los españoles", exclamó, empleando así la misma fórmula que él había usado desde Moncloa.

Más dirigentes de la cúpula del PP se han lanzado en tromba estos días contra Sánchez denunciando que "desempolva ese viejo eslogan del 'No a la guerra' pero "simultáneamente" manda un navío de guerra, el 'Cristóbal Colón', "a la guerra". En 'Génova' no creen que esta "fórmula vintage" de Sánchez vaya a tener impacto en los electores de Castilla y León, al menos en los de centroderecha.

"No veo que la gente de Zamora o Soria vaya a votar pensando en Irán", opinan en el equipo de Feijóo, que creen que su preocupaciones tienen más que ver con sus problemas y que, en todo caso, tendrían más en cuenta el día de las elecciones las presuntas tramas de corrupción o el papel del expresidente Zapatero en el caso de Plus Ultra.

Asimismo, los 'populares' consideran que los ciudadanos ya están "cansados" del "planteamiento del muro" de Sánchez y su "todos contra mí". A su entender, recuperar ahora el "odio a otros", en este caso a José María Aznar por la guerra de Irak, es asumir que el actual presidente del Gobierno "no puede ilusionar con nada", han razonado fuentes del partido.

EL PP RECUERDA QUE TAMBIÉN RESUCITARON EL PRESTIGE Y NO LES SIRVIÓ

Según fuentes de la dirección nacional del PP, "el votante joven de menos de 35 años, al que Sánchez no motivó hablando de Franco, no le va a motivar ahora hablando de Irak". "Es una táctica desesperada que, además, hace daño a España en el exterior", han indicado. Eso sí, han reconocido que con esta estrategia el presidente del Gobierno lo que busca es "hacer una OPA a sus socios" de izquierda.

La cúpula del PP ha recordado además que Sánchez también intentó rememorar el 'Prestige' en la campaña gallega de 2024, donde comparó las bolitas de plástico --conocidas como pellets-- que llegaban a las costas de Galicia con el vertido de crudo provocado por el petrolero que afectó a las mismas playas 20 años antes.

Según han recordado, aquella operación no surtió efecto porque no se puede tomar "a la gente por tonta". "Los socialistas fueron tercera fuerza en Galicia, por detrás del BNG", han resaltado fuentes 'populares'.

EN GÉNOVA SE QUEJAN DE QUE EL GOBIERNO SIGA SIN LLAMAR A FEIJÓO

En el equipo de Feijóo han denunciado además que una semana después de haberse iniciado el conflicto bélico en Irán, "nadie" del Gobierno se haya puesto en contacto con el jefe de la oposición. "No es razonable", se han quejado.

Los 'populares' han criticado también que la intención de Sánchez sea comparecer ante el Pleno del Congreso para informar de la guerra en Irán "un mes después", al aglutinar en el mismo debate parlamentario este conflicto y la reunión del Consejo Europeo que tendrá lugar el 19 de marzo.

"Es una falta de respeto al Parlamento", han señalado fuentes del PP nacional, que han recalcado además que el Gobierno debe pedir permiso al Congreso para enviar un barco a la guerra porque "no es el Ejército de Sánchez, es el Ejército de España".

EL 'NO A LA GUERRA' PARA CAPTAR VOTO EN LA IZQUIERDA

Sectores del PP consultados por Europa Press opinan que el 'No a la guerra' no tiene efecto en Castilla y León. Según han admitido, la estrategia de Pedro Sánchez pasa por activar a los electores de izquierdas y amortiguar la caída del Partido Socialista en esta región.

"El PSOE busca aglutinar a todo el votante de izquierdas en CyL y que su caída no sea tan grande como en Extremadura y Aragón", ha resumido a Europa Press un dirigente de esta región, que ha destacado además que le ayuda que en esta comunidad no haya otra formación de izquierdas potente como sucedía con Chunta Aragonesista en Aragón.

Aunque aún queda una semana de campaña, fuentes del PP de CyL confían en mantener el buen ritmo y que Mañueco obtenga un resultado "razonable". En el caso de Vox, han reconocido que puede llegar al 20% en algunas provincias, especialmente en las que hay un voto más rural, como Segovia, Soria, Ávila o Zamora. "Con los agricultores y ganaderos es donde tenemos un boquete importante", han reconocido estas fuentes.