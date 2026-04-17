'Génova', "muy satisfecha" de haber "contribuido a facilitar un pacto" PP-Vox en Extremadura para "superar" el bloqueo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el secretario general del PP, Miguel Tellado (d), durante la reunión plenaria de los Grupos Parlamentarios del Partido Popular del Congreso y del Senado, en el Congreso de los Diputados, a 14 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP está "muy satisfecha" de haber "contribuido a facilitar un pacto" con Vox en Extremadura para "superar" el bloqueo y que María Guardiola sea investida presidenta de la región.

Así lo ha asegurado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha recalcado que "será un Gobierno diseñado para dar estabilidad durante los próximos cuatro años". El 'número dos' del PP ha sido uno de los negociadores de la cúpula del PP, junto a la diputada y jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela.

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura contempla, entre sus 74 medidas, el rechazo del Gobierno regional al reparto de "inmigrantes ilegales" por parte del Ejecutivo de Sánchez, prohibir el burka en espacios públicos, "blindar la continuidad" de la central nuclear de Almaraz, una bajada de impuestos o la defensa del sector agrario extremeño frente a la Agenda 2030.

Tellado ha celebrado el pacto que se anunció este miércoles en Mérida por parte de Guardiola y el líder de Vox extremeño, Óscar Fernández. "Estamos muy satisfechos de haber contribuido a facilitar un pacto para que Extremadura superara la situación de bloqueo que llevaba padeciendo desde diciembre", ha señalado.

Según el secretario general del PP, los extremeños "tendrán a la presidenta que eligieron de manera mayoritaria en las urnas". "Enhorabuena, María Guardiola", ha afirmado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

LA "PRIORIDAD NACIONAL"

Uno de los puntos que ha abierto más debate es el relativo a la "prioridad nacional" que aparece en el documento firmado por PP y Vox en Extremadura: "El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha celebrado ese pacto en Extremadura, ha recalcado a los medios desde Bruselas que el concepto "prioridad nacional" recogido en ese acuerdo debe ajustarse al marco legal.

"Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos", ha afirmado Ayuso, para insistir en que "no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido".

EL ARRAIGO Y LA VINCULACIÓN AL TERRITORIO

En las filas del PP niegan que haya controversia porque enmarcan el concepto de prioridad nacional con el arraigo y la vinculación al territorio. Es más, recuerdan que es algo que ya están haciendo 'barones' del PP en las comunidades autónomas en las que gobiernan.

Además, el PP señala que lo irregular no genera derechos, ya que, en una situación de ilegalidad, no se tiene acceso a prestaciones sociales. Por eso, no ha visto con malos ojos que Vox quiera verbalizarlo en el documento con su narrativa.

En el cuartel general del PP admiten que el documento marco que impulsó la dirección nacional con las líneas para pactar con los de Santiago Abascal fue un elemento básico para marcar el camino y desbloquear el acuerdo en Extremadura.

ESPERAN CERRAR EL ACUERDO EN ARAGÓN EN "LOS PRÓXIMOS DÍAS"

Los 'populares' hacen hincapié en que el acuerdo extremeño es positivo y confían en que se pueda cerrar también "en los próximos días" en Aragón. "Somos optimistas", señalaron anoche desde la dirección del PP.

"Estamos satisfechos", repiten fuentes del PP, que recuerdan que hace semanas el propio presidente de Vox, Santiago Abascal, apuntaba a una posible repetición electoral. Además, subrayan que, pese a las críticas que ha exhibido Vox en público contra 'Génova', las negociaciones se han desarrollado de forma cordial.

Hasta el momento, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se ha pronunciado públicamente sobre este pacto. Sí que lo ha hecho Abascal, que lo ha calificado de "buena noticia". El presidente de Vox ha añadido que la vicepresidencia de "desregulación" se va a encargar de "empezar a deshacer leyes, normativas y exigencias" en la comunidad autónoma.