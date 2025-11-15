'Génova' se plantea campañas paralelas de Feijóo y Guardiola para "peinar" el territorio y llegar a más votantes

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la gala de los XXIV Premios Autónomo del Año, en el Auditorio Santander, a 27 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP se plantea que Alberto Núñez Feijóo realice una campaña paralela a la de la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, con el objetivo de "peinar" el territorio y llegar a más votantes ante los comicios del 21 de diciembre, si bien ambos estarán juntos en los grandes mítines, según han señalado a Europa Press fuentes del partido.

En 'Génova' aseguran que la campaña electoral aún no está definida y que Feijóo y la cúpula del PP se pondrán a disposición de su candidata para "conservar" el Gobierno autonómico y "ganar las elecciones", algo que no ocurrió en mayo de 2023. "Haremos lo que el PP de Extremadura nos pida porque la protagonista es María Guardiola", añaden las mismas fuentes.

El equipo de Feijóo defiende un modelo de campaña que "multiplique los actos", como el que aplicó por primera vez hace 16 años cuando fue candidato a las elecciones gallegas de 2009 y consiguió desalojar de la Xunta al socialista Emilio Pérez Touriño. El entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, apoyó a Feijóo con su propia caravana electoral y aquella campaña fue una victoria para todo el partido.

Cuando tomó las riendas del PP en abril de 2022, Feijóo importó la misma estrategia de campaña que le había dado cuatro mayorías absolutas en Galicia: una caravana electoral paralela en las elecciones andaluzas de junio de 2022 y otra en las gallegas de febrero de 2024. Tanto Juanma Moreno como Alfonso Rueda consiguieron mayoría absoluta en esos comicios.

Según 'Génova', se trata de llegar al mayor número posible de electores en Extremadura, de forma que Feijóo y Guardiola solo coincidan en grandes mítines. "Si María es capaz de hablar a mil personas a las 19.00 horas en Badajoz y Feijóo puede hablar a otras mil a la misma hora en Cáceres, conseguiríamos hablar a 2.000 personas y no solo a mil", resumen gráficamente a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP.

EL PP SITÚA ALMARAZ EN EL CENTRO DE LA CAMPAÑA

El PP situará el cierre de Almaraz (Cáceres) como uno de sus temas centrales de la campaña extremeña, sobre todo después de que el Congreso rechazase esta semana la enmienda del Grupo Popular a la Ley de Movilidad Sostenible que suprimía la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes. La abstención de Junts permitió al Ejecutivo de Pedro Sánchez salvar esa votación.

"Los socialistas extremeños aplaudiendo la traición a Extremadura con el cierre de Almaraz", afirmó el jueves la presidenta extremeña, poco después de la votación, una crítica que secundaron más cargos de la cúpula del PP como Ester Muñoz, Juan Bravo o Miguel Tellado.

"El PSOE en el Congreso de los Diputados decidió dar por perdidas las elecciones autonómicas en Extremadura", resumió el viernes Tellado, que criticó que el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, diga que "el Gobierno de España va a hacer todo lo posible para evitar el cierre de Almaraz" pero luego el PSOE vote en la Cámara Baja "a favor de cerrar Almaraz".

LAS EXTREMEÑAS, PRIMER TERMÓMETRO ELECTORAL

Las elecciones en Extremadura serán el primer termómetro del nuevo ciclo electoral que se abre el 21 de diciembre y que servirá para medir las fuerzas de Feijóo y de Sánchez. Después le seguirán las elecciones en Castilla y León, previstas para marzo de 2026, y las elecciones andaluzas, que tendrán lugar antes de que finalice junio.

Los 'populares' aspiran a ganar las elecciones este mes de diciembre. El 28 de mayo de 2023, PP y PSOE empataron a 28 escaños cada uno, convirtiendo a Vox --que irrumpió por primera vez en la Asamblea de Extremadura con cinco diputados-- como fuera determinante para formar gobierno.

El clima preeleectoral ya se visualizó este mismo miércoles en el Pleno del Congreso, un debate parlamentario en el que Sánchez y Feijóo también se enzarzaron por Extremadura. Así, el presidente del Gobierno afirmó que la "hoja de servicios de Guardiola es imitar a Ayuso", a "costa de los intereses de su propia tierra".

El presidente del PP le respondió entonces que lo que va a hacer es pedir a la presidenta de Extremadura que en las elecciones de diciembre gane al candidato socialista, quien, según recordó, está pendiente de juicio oral "por enchufar" al hermano del presidente del Gobierno.