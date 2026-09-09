La gerente del PSOE achaca a Cerdán los encargos y pagos a imputados del 'caso Leire Díez'

La Gerente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ana María Fuentes Pacheco (i), a su llegada a la Audiencia Nacional, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha declarado como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional que fue el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán quien ordenó encargos y los correspondientes pagos a los imputados de la presunta trama del 'caso Leire Díez'.

Fuentes ha negado este miércoles ante el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, haber emitido presuntas facturas falsas, una al despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán también imputado.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, también ha indicado que su trabajo se limitaba a la gerencia económica y que no supervisaba los encargos, que ha encuadrado en servicios de asesoría jurídica, que habría ordenado Cerdán.

De hecho, también ha desvinculado a la Secretaría General del PSOE, que ejerce el poder ejecutivo en el partido, en lo relativo a las contrataciones, pagos y encargos, y ha insistido en que de eso se encargaba la Secretaría de Organización.

La gerente ha precisado que la emisión de facturas era un trabajo habitual y que en esos momentos había mucha presión judicial en el partido. Además, ha negado haber conocido a Leire Díez.

Asimismo, ha indicado que las relaciones con Oliver y Teijelo se iniciaron de forma verbal, sin ningún contrato escrito.

Tras la gerente ha declarado Oliver, también imputado en esta causa en la que se investiga una supuesta trama para intentar desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE que habría liderado Cerdán y coordinado la exmilitante socialista.

NUNCA COBRÓ LA DEFENSA DE KOLDO

Oliver ha declarado que Díez le contactó para estudiar las comparecencias de la comisión de investigación parlamentaria sobre la llamada 'Operación Cataluña' y ha enmarcado el encargo en asesoría jurídica para el partido ante la cantidad de procedimientos vinculados con el PSOE, según las mismas fuentes.

Además, ha señalado que la exmilitante --con quien ha indicado que tuvo varias reuniones-- le insinuó que iba a ser el PSOE quien pagara la defensa de Koldo García, aunque ha asegurado que nunca cobró por tal trabajo.

Por otro lado, Oliver ha reconocido que le pagó 5.000 euros a Díez, pero ha precisado que se trataba del pago por un encargo ajeno al PSOE.

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el PSOE usó empresas a su nombre y del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías para pagar 43.225 euros a Díez, interponiendo varias sociedades "para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido", según un informe al que tuvo acceso esta agencia de noticias. Los agentes precisaron que Díez habría recibido en una cuenta bancaria "al menos cinco pagos" relacionados con la supuesta trama.

De los cinco pagos, señalaron que cuatro fueron transferencias de 4.000 euros, hasta un total de 16.000 entre junio y septiembre de 2024, procedentes de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías. La última, apuntaron, fue de 27.225 euros y salió de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado.

Pedraz, ya a cargo de toda la causa después de que el primer instructor del caso, Arturo Zamarriego, acordara remitirle su parte de la investigación, apuntó en un auto a la responsabilidad indiciaria de la gerente del PSOE al menos como supuesta cómplice y, en todo caso, como presunta autora del delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

PAGOS A LEIRE DÍEZ

La UCO señaló en un informe que Fuentes, como directora gerente federal del partido, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional": una con el despacho de abogados vinculado a Oliver, y otra con Teijelo.

"Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados", explicó la UCO.

La UCO expuso en un informe que las cuatro nóminas percibidas por Díez desde la consultora de Zarrías "habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE".

El pasado julio, Pedraz acordó abrir una pieza separada sobre los pagos que presuntamente realizó el PSOE a la exmilitante socialista, en la que investiga "la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción".

Asimismo, el magistrado acordó requerir información a entidades bancarias para que informen de movimientos y saldos relacionados con más de 80 cuentas relacionadas con la causa, seis de ellas del PSOE y también de Oliver, Teijelo y las sociedades asociadas Oliver Gruppe Estudio Jurídico, Oliver & Partners, así como de Zarrías y su consultora.