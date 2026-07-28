Ghali afirma que la ley de nacionalidad para saharauis no debe "eclipsar el objetivo final" de la autodeterminación

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, durante los actos del 50 aniversario de la proclamación de la RASD en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) - FRENTE POLISARIO

El líder del Polisario espera del PSOE y el resto de partidos que contribuyan a que pueda ser efectiva su independencia

Entiende que puede paliar la "difícil situación" de los saharauis y esgrime que la causa saharaui debería concitar "consenso" en España

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, no ve con malos ojos la ley para la concesión de la nacionalidad a los saharauis nacidos cuando el territorio era colonia española, habida cuenta de la "difícil situación" de su pueblo, pero advierte de que en ningún caso acciones como esta pueden "eclipsar el objetivo final" que no es otro que la autodeterminación e insiste en que España sigue siendo la "única potencia administradora".

Así se ha pronunciado en una entrevista a Europa Press, después de que el Congreso haya dado el primer paso hacia la ratificación de la ley tras poner fin el PSOE al bloqueo que había mantenido durante casi un año, al aprobar el 23 de julio la Comisión de Justicia el proyecto de ley formulado por Sumar, con la abstención de PP y Junts y el voto en contra de Vox.

"Toda iniciativa que beneficie al pueblo saharaui me parecerá bien, pero cabe destacar que no es lo que el pueblo del Sahara Occidental espera del PSOE", sostiene el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), incidiendo en que lo que demandan los saharauis "al PSOE, y a todas las formaciones políticas en España, es que contribuyan de manera determinante a que pueda ejercer de manera efectiva su derecho a la autodeterminación e independencia".

Ghali, uno de los fundadores del Polisario y líder desde 2016, incide en que "son 50 años de resistencia en unas condiciones muy extremas", en referencia al hecho de que buena parte de los saharauis viven desde la salida de España del Sáhara Occidental en campos de refugiados en Tinduf (Argelia), por lo que, añade, "a medida que avanza el tiempo, pueden ser adecuadas medidas que palien la difícil situación que atraviesa el pueblo saharaui".

Con todo, advierte rotundo que "en ningún caso, este tipo de acciones deben eclipsar el objetivo final". "El pueblo del Sáhara Occidental nunca dejará de reclamar, reivindicar y luchar por su derecho a la autodeterminación e independencia", sostiene, "sea en las condiciones que sea".

A su juicio, las cinco décadas transcurridas desde la salida de España del territorio y su ocupación por parte de Marruecos --actualmente controla dos terceras partes-- "deberían haber servido para que la comunidad internacional hubiese tomado conciencia de ello".

SE MANTIENE LA RUPTURA CON EL GOBIERNO

En cuanto a la relación con el Gobierno actual, Ghali ratifica que es nula desde marzo de 2022. "Se produjo una ruptura tras el envío de la carta por parte del presidente del Gobierno de España al rey de Marruecos" en referencia a la misiva de Pedro Sánchez en la que respaldaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto, "y todavía permanece, puesto que la condición para la reactivación, no se ha producido".

Aquella carta, cuya existencia hizo pública la Casa Real alauí, vino a poner fin a una crisis diplomática desatada por la acogida en España en abril de 2021 por motivos humanitarios del propio Ghali, aquejado de COVID-19, y que en realidad tenía como objetivo último provocar un cambio en la postura tradicional española para que secundara las tesis de Rabat.

Preguntado sobre si cree que el Gobierno volvería a obrar del mismo modo si se dieran las circunstancias que llevaron a su ingreso en un hospital de Logroño entonces, el líder del Polisario afirma que le "gustaría pensar que sí, teniendo en cuenta que se trataría de una cuestión humanitaria".

Asimismo, reconoce que no resulta "sorprendente" el hecho de que el Gobierno no haya condenado el ataque del 7 de junio en el que murieron tres dirigentes del Polisario, entre ellos Lehbib Mohamed Abdelaziz, un alto cargo hizo del expresidente Mohamed Abdelaziz, escudándose en que ningún país, ni si quiera la ONU lo ha hecho, pese a que sí condenó un ataque previo del Polisario en Esmara --en el Sáhara controlado por Rabat-- que se saldó sin víctimas.

"No resulta sorprendente, habida cuenta de la dinámica de España respecto del Sáhara Occidental desde marzo de 2022", admite, si bien considera que ha llegado el momento de que asuma que su papel en esta cuestión "es distinto al resto de países del mundo".

"No puede excusarse en la actuación de otros gobiernos ni utilizarlos como escudo", afea Ghali, "dado que España es la única potencia administradora del territorio, todavía a día de hoy". Por tanto, recalca que "a todos les debería ser exigible esa condena, pero en el caso de España, debe ser una exigencia reforzada".

POSIBLE CAMBIO CON EL PP

En cuanto a la posibilidad de que, de llegar al poder, el PP revierta el paso dado por Sánchez respecto a la antigua colonia, Ghali incide en que "no estaríamos ante una marcha atrás sino ante la devolución de España a la senda del Derecho Internacional, al posicionamiento coherente con la política exterior de España en general y ante la reconfiguración del mayor consenso de la política exterior española en particular".

Por lo que se refiere a las relaciones con los de Alberto Núñez Feijóo y con Vox, el presidente de la RASD sostiene, en sus declaraciones a Europa Press, que el Polisario ha mantenido "de manera histórica relaciones con todas las formaciones políticas que estén dispuestas a contribuir, de una manera u otra, a la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación e independencia".

"Nunca se ha excluido a ninguna formación política, pero evidentemente, las relaciones deben desarrollarse en este marco", puntualiza. "Siempre estaremos dispuestos a trabajar de manera coordinada con las formaciones políticas, así como sindicales, sociales, civiles, que defienden los intereses y derechos de nuestro pueblo", añade Ghali, para quien "la causa saharaui debería constituir un consenso entre todas las formaciones políticas" en España.