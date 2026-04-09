Gilena (Sevilla) celebra el IX Festival Internacional de Historia Viva 'Castra Legionis' del 4 al 6 de septiembre

Presentación del IX Festival Internacional de Historia Viva 'Castra Legionis' de Gilena en la casa de la provincia de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gilena celebrará del 4 y 6 de septiembre el IX Festival Internacional de Historia Viva 'Castra Legionis', en el que alrededor de 140 personas procedentes de once países llevarán a cabo recreaciones históricas, en el Arqueódromo Campo de Marte de la Colección Museográfica del municipio.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el evento contará con participantes llegados de Grecia, Italia, Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá y España.

Se trata de una de las citas de este tipo más esperadas, que se celebra de forma bienal y cuya temática está dedicada este año a La Odisea. Bajo el subtítulo "Un relato mediterráneo", el festival propone un recorrido por el pasado a través de la Arqueología, las fuentes escritas y el mito, mediante métodos divulgativos muy atractivos, accesibles a público en general y de alto rigor histórico.

La programación abordará pasajes una guerra de 10 años, una ciudad comercial (Ilión-Troya) ubicada estratégicamente en un estrecho, disputas entre pueblos, el egoísmo, el botín, la lucha como medida de los hombres y un largo viaje para volver a la ansiada Ítaca. Se trata de situaciones que permiten establecer paralelismos entre tiempos pasados y actuales.

Figuras y paisajes como Caballo de Troya, las sirenas, Penélope, Polifemo o Argos cobrarán vida y será la primera vez en la que la recreación histórica interpretará los poemas homéricos, en un evento exclusivamente dedicado a La Odisea. El diseño y la coordinación del proyecto se han desarrollado entre Roma, Madrid y Gilena (Sevilla) y la organización corre a cargo de las Áreas de Cultura, Patrimonio, Turismo y Educación del Ayuntamiento de Gilena.

El pistoletazo de salida para el evento ha sido la presentación del cartel, que ha tenido lugar este jueves, en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, organismo que patrocina el evento a través de su Área de Concertación junto al propio Consistorio.

En esta presentación, han participado el alcalde de Gilena, José Manuel Ruiz; la concejala de Cultura y Patrimonio, Pilar Rodríguez; el director- conservador de la Colección Museográfica de Gilena, David Ruiz, y un representante del voluntariado cultural que participará, Rafael Álvarez.

El importante papel de la participación ciudadana a través de las asociaciones vinculadas a la Colección Museográfica Municipal, Legio I Vernácula y Amigos del Museo, será una vez más un eje fundamental para el desarrollo del festival. La Colección Museográfica de Gilena, encargada de la supervisión técnica y científica del Festival de Historia Viva, es un ejemplo de buenas prácticas en materia de patrimonio de proximidad, siendo Castra Legionis uno de sus proyectos estrella en dicha materia.