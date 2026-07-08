El Gobierno abre al público una base de datos sobre las relaciones normativas entre el Estado y las CCAA

1102603.1.260.149.20260708120040 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hace balance del diálogo y negociación con las CCAA, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha inaugurado este miércoles la apertura a la ciudadanía de 'Lexter', la base de datos que recoge 45 años de relaciones normativas entre el Estado y las comunidades autónomas y que, hasta ahora, era una herramienta de uso interno de la Administración General del Estado.

La plataforma, que estará disponible en el apartado de Régimen Jurídico de su página web con el apoyo del programa 'Impulsa Data', reúne más de 9.400 normas autonómicas, 884 expedientes de negociación, 2.325 recursos y conflictos competenciales y 1.475 sentencias del Tribunal Constitucional (TC).

Durante el acto de apertura pública de la base de datos, Torres ha subrayado que la puesta a disposición de 'Lexter' para la ciudadanía, las instituciones y la comunidad académica supone "un importante hito de transparencia y de cooperación".

"Abrir Lexter al público no es un trámite administrativo más, sino un importante hito de transparencia y de cooperación", ha destacado el titular de Política Territorial.

Coincidiendo con la apertura de la base de datos, Torres ha hecho balance de la aplicación del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del TC, que desde su entrada en vigor en el año 2000 ha permitido evitar 606 recursos de inconstitucionalidad entre el Estado y las comunidades autónomas mediante procesos de negociación.

MÁS DE 600 ACUERDOS ALCANZADOS

De esos 606 acuerdos alcanzados en los últimos 25 años, 322 se han producido desde 2018, un periodo que, según el ministro, registra la "mayor tasa de éxito del sistema", con un 88 por ciento de los procedimientos resueltos mediante acuerdo.

A juicio de Torres, estos datos demuestran que "el diálogo y la cooperación institucional funcionan y ofrecen mejores resultados que la confrontación permanente", al tiempo que ha defendido que la reducción de la conflictividad competencial responde a "un verdadero cambio de modelo" impulsado por el Gobierno.

Asimismo, el ministro ha señalado que, de no haber existido este mecanismo de negociación, la carga de trabajo del TC se habría incrementado un 72 por ciento, prolongando además los tiempos de resolución de los procedimientos.

En este contexto, ha destacado que durante el Gobierno actual los recursos directos de inconstitucionalidad se han reducido un 56 por ciento respecto al periodo presidido por el expresidente 'popular' Mariano Rajoy.

Además, Torres ha señalado que los acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas han aumentado también un 69 por ciento respecto a la etapa de Rajoy.

"Pese a este clima de confrontación, los datos demuestran que este Gobierno lidera con el diálogo", ha sentenciado el titular de Política Territorial.