El Gobierno acepta revisar la cooperación ante los incendios, pero cree que Feijóo ordenó a sus barones "montar el lío"

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha abierto la posibilidad a revisar la cooperación con las comunidades autónomas en materias de incendios, aunque lo enmarca en las negociaciones para el Pacto de Estado que propuso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vez que ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ordenar "montar el lío" a sus presidentes regionales.

"Sentémonos en una mesa, veamos los medios que tiene cada uno y veamos lo que se puede mejorar", ha sostenido Óscar López en declaraciones en TVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por qué el Gobierno no decidió asumir el mando de la gestión de los incendios.

Al hilo, el ministro se ha preguntado cuál sería el debate si hubiera decidido asumir el mando en los territorios más afectados, apostillando que el Gobierno "cree en la España autonómica y en la cooperación", aunque ha afeado a las comunidades que no han ayudado en este sentido.

"Y si hay que revisar lo que sea, se revisa", ha recalcado Óscar López, que ha defendido que el Gobierno "ha sido transparente" diciendo los medios que había a disposición de las comunidades autónomas para luchar contra los incendios, mientras que "muchas veces no se sabían cuántos medios había de las comunidades".

LA PRIORIDAD ES SALVAR VIDAS

Sin embargo, ha apostillado que "la prioridad" es salvar vidas y apagar los incendios, incidiendo en la negociación con el PP para el Pacto de Estado que ha propuesto Sánchez.

Con todo, Óscar López ha repetido la argumentación que lleva realizando desde hace un tiempo la ministra de Defensa, Margarita Robles, culpando a Feijóo de intervenir para dificultar la cooperación entre comunidades y Gobierno central.

"Yo me imaginaba al presidente autonómico de turno, con una mano llamando al Gobierno de España para pedir la UME y con la otra escuchando a Feijóo para decirle que montara un pollo. En un Estado autonómico como el nuestro lo que hace falta es cooperación, lo que hace falta es lealtad institucional", ha sentenciado.