El Gobierno achaca la tensión con los socios al final de la legislatura: "Sin las joyas estaríamos igual"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno trata de restar importancia a la situación actual de tensión con varios socios parlamentarios y a la aprobación de una moción en el Congreso pidiendo la dimisión del presidente Pedro Sánchez y lo achacan a la cercanía del fin de la legislatura y no tanto a las investigaciones judiciales en curso sobre supuestos casos de corrupción.

Aseguran que el jefe del Ejecutivo está bien a pesar de los distintos casos de corrupción que afectan a los socialistas y las votaciones en la Cámara Baja contra el Gobierno y está dispuesto a aguantar hasta este verano e incluso "hasta el siguiente".

En ese sentido, fuentes gubernamentales consideran que estarían en la misma situación aunque no hubieran estallado los escándalos en la órbita del Ejecutivo, como la imputación al expresidente Zapatero por el 'caso Plus Ultra' al que la Guardia Civil encontró joyas de valor millonario en su despacho.

"Incluso sin las joyas en una caja fuerte estaríamos igual", indican desde el Gobierno, tratando de mostrar que la situación actual es la normal al final de "dos legislaturas y media" de Sánchez en La Moncloa, adonde llegó en 2018 tras una moción de censura a Mariano Rajoy (PP).

En la víspera, la mayoría del Congreso de los Diputados votó a favor de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y de que asuma con su dimisión responsabilidades políticas por los casos de corrupción.

TRANSFERENCIA DE VOTOS DE LOS SOCIOS AL PSOE

Esta iniciativa salió adelante porque Junts --socio de investidura de Sánchez-- votó junto a PP y Vox, aunque en el Ejecutivo restaron gravedad a este hecho y defendieron que en la misma sesión plenaria lograron mayoría para otras iniciativas como la reforma del Código Penal para castigar las terapias de reconversión LGTBI. "Efecto político cero", señalaron fuentes del Gobierno para desdeñar la mayoría contraria y el movimiento del partido de Carles Puigdemont.

El día antes, durante su comparecencia en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre los distintos casos que afectan al Ejecutivo y al PSOE, quedó de manifiesto la tensión con distintos socios parlamentarios que le exigieron más rendición de cuentas. El propio Junts le pidió a Sánchez que se apartase, ERC le preguntó si tenía "pecado" y conocía los comportamientos corruptos en su partido y Podemos le espetó que su ciclo había acabado.

Sin embargo, en Moncloa quitan importancia a estas tensiones y consideran que los socios tienen que ir separándose del Gobierno porque el fin de la legislatura se aproxima. Además creen que buscan reforzarse de cara ante las próximas citas electorales porque, aseguran, todos ellos pierden votos en favor de los socialistas. "Todos tienen transferencia de voto al PSOE", aseguran.

LA PIEL "MUY GORDA"

A su juicio, el PP y Vox necesitan mantener la tensión electoral porque ven que las elecciones todavía no llegan, pero en el Ejecutivo aseguran que tienen "la piel muy gorda" y se muestran decididos a resistir hasta el parón de este verano e incluso llegar al siguiente, en 2027.

Sánchez ya ha advertido de que las elecciones generales serán el año que viene y la única pista que ha dado es que no coincidirán con las autonómicas y municipales de finales mayo, aunque todavía está en el aire si habrá un adelanto de unos meses, entre enero y abril o esperará a agotar la legislatura hasta el último día y volverá a haber generales en el mes de julio.