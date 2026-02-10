El Gobierno admite que el resultado en Aragón es "malo" pero defiende la estrategia de ministros candidatos

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reconocido los "malos resultados" obtenidos por el PSOE en las elecciones de Aragón de este domingo aunque ha defendido a la candidata Pilar Alegría y al resto de ministros que se someterán a las urnas en los próximos comicios autonómicos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, 48 horas después de las elecciones, se ha esforzado en elogiar a la candidata socialista, Pilar Alegría, su antecesora como portavoz del Ejecutivo, que va a continuar liderando el partido en la oposición.

"No se me ocurre mejor candidata que la ex ministra portavoz Pilar Alegría, que además de haber sido ministra, delegada al Gobierno, concejala y consejera en el Gobierno de Aragón, es una mujer comprometida con su tierra, que conoce", ha defendido.

Lo mismo ocurre, apunta, con el resto de integrantes del Consejo de Ministros que irán dejando su puesto para liderar las candidaturas del PSOE en varias regiones: María Jesús Montero en Andalucía; Diana Morant en la Comunidad Valenciana, Óscar López en la Comunidad de Madrid y Ángel Víctor Torres en Canarias.

Según ha sostenido, todos ellos son "conocedores de su tierra" y muchos de ellos han tenido responsabilidades en política municipal, "la más pegada al ciudadano" y por tanto saben cuáles son las necesidades en cada territorio.

DICE QUE HACEN AUTOCRÍTICA

Saiz ha dicho en varias ocasiones que los socialistas hacen "autocrítica" aunque no ha explicado qué ha ocurrido para que se queden en su peor resultado histórico en Aragón --18 escaños-- tras venir de otra derrota en Extremadura en el mes de diciembre.

"Sí que se hace autocrítica, son unos malos resultados para la democracia y para el progresismo" porque, incide, el PSOE es un partido de Gobierno. No obstante señala que la propia Alegría pidió "sosiego" y aseguró que hará una reflexión y análisis de los resultados.

Dice además que la propia noche electoral asumió una responsabilidad, al decir que continuará haciendo una oposición responsables y a la altura de lo que necesita Aragón para preparar un proyecto que responda a los desafíos de la ciudadanía.

EL PP ES EL "QUITANIEVES" DE VOX

A continuación ha cargado contra el PP al señalar que es el único responsable del crecimiento de Vox, que ha pasado de 7 a 14 diputados. El candidato del PP Jorge Azcón adelantó los comicios "pensando que iba a conseguir un mejor resultado" aunque al final perdió dos escaños e hizo "engordar a la ultraderecha" en Aragón.

"El PP no solo blanquea a la ultraderecha, se comporta como el quitanieves, les va abriendo el camino de las instituciones que Vox quiere destruir", ha lanzado.