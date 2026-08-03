El Gobierno afea al PP sus "fotos con agitadores" en Ceuta tras la crisis migratoria

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante la inauguración de la Feria de Muestras, a 31 de julio de 2026, en Gijón, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su visita a Ceuta tras la crisis migratoria y le ha echado en cara que Juan Bravo, integrante de la dirección nacional del PP, se hiciera "fotos con agitadores".

En una entrevista en el programa 'Mañaneros' de TVE, recogida por Europa Press, ha criticado una imagen en la que Bravo, vicesecretario de Economía del PP, aparece junto al activista Vito Quiles. "Yo sé con quién no me hago fotos" ha indicado al ser cuestionada sobre si considera que existe connivencia entre el citado 'influencer' político y el PP.

En la misma línea ha señalado las diferencias que a su juicio hay entre el discurso de Génova y el del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también del PP, que habla de la igualdad de todos los ciudadanos de la ciudad con independencia de su raza o religión.

En tono irónico, Saiz ha preguntado si Feijóo ha ido a Ceuta a explicarle a Vivas la "prioridad nacional" que pacta con Vox en varios gobiernos autonómicos.

Además ha afeado que no se haya comprometido a que las comunidades gobernadas por el PP se hayan comprometido a acoger menores que entraron en Ceuta la semana pasada. Así, reprocha que Feijóo no arrima el hombro y le considera un "irresponsable".