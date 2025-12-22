El Gobierno asegura que no ha costeado los contactos de Zapatero con Junts tras suceder a Cerdán

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un acto en el Congreso - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asegura que no ha costeado con medios públicos los viajes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para reunirse en el extranjero con los representantes de Junts, una vez que pasó a ser el interlocutor del PSOE con los independentistas tras la entrada en prisión del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Zapatero reconoció hace un mes haberse reunido con Junts tras la entrada en prisión de Cerdán, asumiendo el papel de interlocución por parte de lo socialistas, y que fue él a quien informaron de la decisión de los independentistas de romper con el Gobierno.

Desde el PP pidieron entonces explicaciones en el Congreso para saber el coste para el Estado de las reuniones mantenidas con Junts por parte de José Luis Rodríguez Zapatero y si se utilizaron medios oficiales en sus desplazamientos en el extranjero.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo niega haber pagado esas gestiones de Zapatero: "El Gobierno de España no ha mantenido ni, por tanto, costeado ninguna de las supuestas reuniones por las que preguntan", ha contestado a los diputados del PP que se interesaban por el tema.