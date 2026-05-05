El Gobierno autoriza la compra de sistemas de defensa inmediata para la Infantería de Marina por 21 millones de euros

Archivo - Un Buque de la Armada en una foto de archivo - ARMADA ESPAÑOLA - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la compra de sistemas de defensa inmediata para la Fuerza de Desembarco de la Armada por un importe de más de 21 millones de euros.

Este Acuerdo Marco permitirá a la Armada adquirir los equipos y el material necesario para actualizar los sistemas de defensa inmediata de las compañías de fusiles y mecanizadas de la Brigada de Infantería de Marina-Tercio de la Armada, según se recoge en la referencia del Consejo de Ministros.

Todo ello con el fin de garantizar "su capacidad de defensa frente a todo tipo de amenazas en sus entornos operativos", en especial frente a vehículos blindados y acorazados, en el cumplimiento de las misiones que tienen asignadas, expone el Gobierno.

El valor estimado del Acuerdo Marco asciende a 21.612.436,80 de euros y tendrá una duración de cuatro años desde su formalización.

PERTRECHOS Y VESTUARIO PARA LA ARMADA

Por otro lado, el Ejecutivo ha autorizado el suministro de pertrechos de carácter general para buques y unidades de la Armada.

Este nuevo Acuerdo Marco, que sustituye al vigente celebrado en 2020, garantizará a la Armada durante los próximos cuatro años, de acuerdo con sus necesidades, el suministro de pertrechos "de una manera ágil y flexible mediante la celebración de los correspondientes contratos basados", según la referencia del Consejo de Ministros.

El valor estimado asciende a 14.041.009,23 euros y tendrá una duración de dos años desde su formalización, con posibilidad de prórroga de dos años más.

Por último, se ha aprobado el suministro de prendas de vestuario que conforman la uniformidad, calzado y accesorios de uso en la Armada por un valor estimado de 70.409.360 euros.

Este vestuario será conforme a las características o especificaciones que se precisan en sus buques y unidades, tanto en su funcionamiento normal como cuando participen en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, ejercicios y maniobras nacionales e internacionales.

La duración del Acuerdo Marco es de dos años, con posibilidad de prórroga de dos años más.