El Gobierno carga contra Israel por las "inaceptables violaciones" de edificios de UNRWA y defiende a la agencia

Archivo - Palestinos recibiendo ayuda de personal de UNRWA - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha condenado las "nuevas agresiones" por parte de las fuerzas de seguridad israelíes contra instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que ha tildado de "inaceptables violaciones", y ha vuelto a reiterar su respaldo a esta agencia humanitaria.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno ha condenado "las nuevas agresiones de las fuerzas de seguridad israelíes, amparadas por miembros del Gobierno de Israel, contra las instalaciones del Centro de Formación Profesional de la UNRWA de Qalandia y las instalaciones de la UNRWA en el campo de refugiados palestinos de Shufat, en Jerusalén Este".

El Ejecutivo ha dejado claro que "rechaza categóricamente estas inaceptables violaciones de edificios de la agencia de Naciones Unidas, protegidos por inmunidades conforme al Derecho Internacional", y a vuelto a instar a Israel "al respeto del Derecho Internacional y sus obligaciones internacionales, incluidas las que le corresponden como potencia ocupante, así como las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia".

Por último, el Gobierno ha aprovechado para reiterar "su firme respaldo a UNRWA y al pleno cumplimiento de su mandato, esencial para atender las necesidades de la población refugiada palestina, hasta alcanzar una paz justa y duradera en la región mediante la implementación de la solución de los dos Estados".