El Gobierno censura los "cambios de versión" de Mazón y ve "lamentable" que el PP se ponga en manos de Vox

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tildado de "lamentable" los cambios de versión del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, aunque considera "todavía más lamentable" que el PP ponga a la Comunidad Valenciana "en manos" de Vox.

Así ha reaccionado Montero en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado al documento que ha entregado la periodista Maribel Vilaplana, que comió en El Ventorro con Mazón el día de la dana, en el que aparece que abandonó el parking a las 19.47 horas.

En cualquier caso, Montero cree que se irá conociendo la verdad de esta cuestión, aunque considera que tendría que haber sido Mazón el que hubiera dado explicaciones desde el primer momento, "que se escondió ante las explicaciones que se le pidieron, que ha ido mintiendo conforme se le han ido pillando esas mentiras".

Pero ve aún "más lamentable" que el PP haya decidido "no convocar elecciones" y no dar la palabra a los valencianos, que consideran que es lo que hubiera correspondido después de la dana. "Así que no hay que esperar del jueves ninguna cuestión que no sea el acuerdo que hayan podido mantener bajo cuerda PP y Vox", ha sentenciado.