El Gobierno de Ceuta cifra en al menos 13.000 los migrantes que quedan en la ciudad

Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha cifrado este miércoles en al menos 13.000 las personas migrantes que continúan en la ciudad en situación irregular tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

La Ciudad ha realizado unos cálculos que apuntan a que a principios de agosto, tras los retornos masivos del 31 de julio a Marruecos, eran unos 20.000 los inmigrantes que quedaban en sus calles, teniendo en cuenta las más de 5.000 que, según ha informado el Gobierno nacional recientemente, han regresado a su país en las últimas semanas.

Ramírez ha desglosado el dato durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y ha señalado que sus cálculos son "conservadores", porque teme que el número de migrantes, especialmente de menores, sea mucho mayor de las cifras que manejan.

El portavoz ha comenzado sus cuentas con el número de adultos acogidos en los diferentes emplazamientos que, según les ha trasladado el Gobierno este mismo miércoles, son unos 4.022. En el CETI "hay en torno a mil personas alojadas". En las inmediaciones de las instalaciones provisionales ubicadas en el Centro Ecuestre, hay "unas 300 mujeres y niñas".

En cuanto a menores, hay "unos 2.100 filiados". Además, según ha dicho, les han comunicado que en la playa del Trampolín se están repartiendo "en torno a 4.500 comidas" diarias. Aún así, ha rebajado la cifra a 3.000, por si "algunos se repiten y finalmente es más baja".

Además, ha cifrado en un millar los inmigrantes no localizados. Estos son los que permanecen en viviendas de ceutíes de manera ilegal y los que se esconden "en los montes y en las costas".

Sumando todos los datos "a la baja", extraen la cifra de 12.700. Redondeando, estima que serán unas 13.000 entre mayores y adultos. "Hay que añadir las 5.300 personas que han salido voluntariamente y han sido expulsadas. Hablamos de que en Ceuta quedaron casi unas 20.000 personas".

Ramírez se ha referido al dato ofrecido el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista concedida a El Intermedio, donde reconoció que se plantean habilitar hasta 10.000 plazas de acogida.

"El presidente se está acercando cada vez más a la cifra de gente que queda en la ciudad. Es una barbaridad que a día de hoy el Gobierno de España no sepa cuánta gente queda, quiénes son y, lo más grave, cómo se van a devolver a Marruecos y cuándo Ceuta volverá a la normalidad", ha dicho.

EL GOBIERNO BUSCA NUEVAS UBICACIONES DE ACOGIDA

El portavoz del Gobierno ceutí ha reconocido que el Gobierno central está barajando nuevas ubicaciones de recursos provisionales de acogida. Ha confirmado que uno de ellos es una zona junto a la cárcel. Planteamiento que ya ha sido objeto de denuncia pública por parte de sindicatos como CCOO, que alertan del peligro que supone.

Además, Ramírez dice que podrían abrir nuevas instalaciones en la zona de Piniers, aunque asegura que "la primera impresión es que había rechazo" por parte del Estado. Una oposición que él reconoce no entender. "Está totalmente alejado del núcleo urbano, con una única salida que da al entorno de la frontera", ha defendido. Ha informado de que la Ciudad ha propuesto el uso de esa parcela en el grupo de trabajo en materia de seguridad nacional, que se reunirá este jueves a las 12.