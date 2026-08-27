El Gobierno de Ceuta llama a la calma y no elevar la tensión tras los incidentes en Benzú

Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG Accem atiende en estos momentos a 1.100 migrantes en el dispositivo de acogida temporal de Loma Margarita, en Ceuta, un espacio que gestiona la entidad y que cuenta con sus p- Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta ha hecho un llamamiento a la calma y no elevar la tensión tras los incidentes de las últimas horas en la ciudad autónoma a consecuencias de la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes a finales de julio.

La vicepresidenta segunda de Ceuta y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha informado de que sobre las 5.00 horas se ha reportado "un incidente" en la barriada en Benzú "donde han participado algunos inmigrantes y también militares".

Chandiramani ha pedido a los ceutíes que no haya violencia en las protestas y "unidad" ante la legitimidad de salir a la calle "pero siempre en un ambiente de tranquilidad porque esa alta crispación no lleva a ningún sitio".

"La tensión en la ciudad de Ceuta es muy elevada y creo que entre todos nosotros como entidades políticas, instituciones y medios de comunicación debemos llamar a la calma porque esta tensión puede llevarnos a donde nadie quiere que estemos", ha subrayado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

La vicepresidenta segunda ha afirmado que entiende que la población está "cansada" y necesita "respuestas" porque "la paciencia tiene un límite" y "los sentimientos están a flor de piel" ante la falta de soluciones por parte del Gobierno central. También ha pedido confianza porque la crisis se solucionará, si bien ha reconocido que la entrada masiva de finales de julio "ha sido desbordante para las administraciones" y la respuesta "muy tardía".