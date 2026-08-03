El Gobierno cifra en unas 2.500 los irregulares que continúan en Ceuta cuatro días después de las entradas masivas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), acompañado del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez (d), ofrece declaraciones a los medios, en la sede de la Delegación del Gobierno, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Marlaska - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha señalado este lunes que, según los datos del Ministerio del Interior, quedan unas 2.500 personas de forma irregular en la ciudad autónoma cuatro días después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

"Todavía no hemos recuperado la normalidad", ha afirmado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, en las que ha subrayado que las 2.500 migrantes que permanecen en Ceuta de forma irregular son "un exceso de personas para la capacidad que tiene la ciudad para atenderlos".

El delegado también ha informado que desde el Ministerio de Inclusión se está reforzando la atención humanitaria, sobre todo a las personas que están en los alrededores del Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).