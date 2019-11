Gobierno de coalición PSOE y Podemos: los apoyos que tiene Sánchez para su investidura

Actualizado 13/11/2019 15:01:56 CET

El PSOE y Unidas Podemos han anunciado un principio de acuerdo para formar un gobierno de coalición tras las elecciones del 10 de noviembre en las que la formación de Pedro Sánchez volvió a ser la más votada. La suma del PSOE, con 120 diputados, y Unidas Podemos, 35, es de 155 escaños por lo que quedan lejos de la mayoría absoluta necesaria en la Cámara Baja (176) y se ven obligados a buscar apoyos en el resto de partidos para poder sacar adelante la investidura.

Para que la investidura tenga éxito necesitarán mayoría absoluta en la primera votación, en caso de no conseguirla, bastaría con una mayoría simple (más síes que noes) en segunda votación. Hasta el momento está confirmado que votarán a favor el PSOE, Unidas Podemos, Más País y PRC.

Estas son hasta ahora las posturas de las formaciones políticas con representación parlamentaria de cara a la investidura de Pedro Sánchez:

PSOE | A favor

El grupo socialista votará a favor del gobierno de coalición que liderará el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, y del que se sabe que la actual ministra de Economía, Nadia Calviño, ocupará una Vicepresidencia económica.

PP | En contra

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado que su partido votará en contra de este pacto. Casado dice que el PP ejercerá una "oposición rotunda" al gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos si llega a consumarse y que el acuerdo "aleja cualquier colaboración" del PP. Para los populares, Sánchez se ha convertido en un "tapón" para los pactos constitucionalistas y "no representa" al PSOE histórico y "sensato": "Ha dejado claro que está de acuerdo con una izquierda radicalizada y no con un PSOE que llegaba a acuerdos de Estado".

VOX | En contra

La formación de Santiago Abascal no apoyará el gobierno de coalición que ha tildado de "izquierda radical y extrema izquierda". Vox asegura que van a estar "enfrente", que terminarán "sacándolos del Gobierno de España y mandándolos por muchas décadas a la oposición" y vaticina que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos tendrá una duración "limitadísima".

UNIDAS PODEMOS | A favor

Unidas Podemos votará a favor ya que formará parte del gobierno de coalición en la que el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, será vicepresidente y otros dirigentes del partido ocuparán ministerios, aunque por el momento no se conocen ni los nombres ni el número de carteras que tendrán.

Tanto Iglesias como el presidente del Gobierno en funciones han señalado que se anunciarán los cargos una vez pasada la investidura aunque en las propuestas que envió Podemos a los socialistas en agosto para intentar desbloquear las negociaciones, la formación morada aspiraba a llevar las carteras de Derechos Sociales e Igualdad; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Sanidad y Consumo; Vivienda y Economía Social; Transición Ecológica; Ciencia, Innovación y Universidades; Agricultura, Pesca y España Vaciada; y Cultura.

ERC | En contra

Los republicanos catalanes han asegurado que parten del 'no' a la investidura y le han trasladado a Sánchez que si quiere que cambien de postura, tiene que apostar por el diálogo y reconocer que el problema en Cataluña no es de convivencia, tal y como viene reflejado en el documento firmado por Sánchez e Iglesias, sino político y con el resto de España. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido una mesa de negociación política "entre iguales" para apoyar la investidura donde "se tiene que poder discutir de todo, también del referéndum de autodeterminación".

CIUDADANOS | En contra

La formación naranja afirma que "no puede" apoyar un gobierno de PSOE y Unidas Podemos porque sería "nefasto" para España. La portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, apuestan por un "pacto de Estado entre el PP y el PSOE" y piden a Pedro Sánchez que "rectifique" por "el bien de España". En la misma línea, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado ve el principio de acuerdo "contrario a la mayoría de españoles que siguen siendo moderados y que defienden un acuerdo entre partidos constitucionalistas".

JXCAT | En contra

La formación de Carles Puigdemont votará en contra del gobierno de coalición y la investidura de Pedro Sánchez y su cabeza de lista en el Congreso, Laura Borràs, ha llegado a acusar a Podemos de comprar "el marco mental del 155". JxCat insiste en que "mientras haya presos, exiliados, represaliados y mientras no se pueda hablar del derecho a la autodeterminación, es evidente que no podemos investir ni permitir la investidura de un presidente como Sánchez".

PNV | Sin posición

El Partido Nacionalista Vasco no ha fijado aún su posición pero sí ha asegurado que será "responsable y constructivo" tras conocer el preacuerdo de un gobierno de coalición. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recordado que hace "muchísimo tiempo" que emplazaban a que PSOE y Unidas Podemos llegaran a un pacto y señala que estarán a la expectativa de "cómo evoluciona todo esto" porque el preacuerdo solo recoge "principios generales". Los nacionalistas vascos rechazan hacer públicas sus reivindicaciones porque "nunca" lo han hecho y porque "si quieren que las cosas funcionen, más vale no anunciarlas por los medios".

EH BILDU | Sin posición

La izquierda abertzale no ha confirmado si apoyará o no el gobierno de coalición en la sesión de investidura y que dependerá de cuál sea su "receta" para vascos, catalanes y gallegos. También ha anunciado que está hablando con las fuerzas independentistas catalanas para tratar de fijar una posición común.

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha criticado al presidente del Gobierno en funciones por sus "antecedentes": "Sánchez se ha pasado la campaña tratando de abrazar al PP y a Cs y terminando de abrazar a Pablo Iglesias. ¿Mañana a quién abrazará?". Otegi además ha criticado que en el documento firmado por PSOE y Unidas Podemos diga que en Cataluña "hay un problema de convivencia y no un problema político", algo que él niega: "Hay un problema político, como en Euskal Herria, que se resuelve a través del derecho a la autodeterminación".

MÁS PAÍS | A favor

Desde su fundación, Más País ha insistido en que su objetivo era desbloquear y favorecer la formación de un gobierno progresista. Su candidato, Íñigo Errejón, publicó un tuit a los pocos minutos de conocerse el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos en el que afirmaba que "nunca es tarde si la dicha es buena" y en el que 'saludaba' el preacuerdo: "Trabajaremos para que sume mayoría".

COALICIÓN CANARIA - NUEVA CANARIAS | Sin posición

Coalición Canaria ha señalado que el preacuerdo del gobierno de coalición "es una buena noticia" ya que "por lo menos es un punto de partida" para que el Estado tenga un Gobierno. Sin embargo, advierten de que su apoyo dependerá del "cumplimiento de la agenda canaria" y que fijarán su posición junto a Nueva Canarias antes de la ronda de contactos con el rey.

CUP | Sin posición

La CUP aún no ha confirmado qué votará en la sesión de investidura aunque se prevé que vote en contra ya que durante la campaña han prometido que su objetivo es hacer "ingobernable el Estado Español". Tras conocerse el pacto entre Sánchez e Iglesias, pidieron no caer en el "error" de este acuerdo ya que creen que no servirá para conseguir la autodeterminación y además prevén que la coalición pida al independentismo desmovilizarse: "El esquema de la Transición".

NAVARRA SUMA | En contra

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha anunciado que su formación votará 'no' en la investidura ya que "nunca" va a apoyar "un Gobierno que depende del independentismo" y ha pedido a Pedro Sánchez que "rectifique" tras conocerse su acuerdo con Unidas Podemos y que "llame a los constitucionalistas".

BNG | Sin posición

El Bloque Nacionalista Galego afirma que todavía no tiene “ninguna posición adoptada” sobre el gobierno de coalición y que “todo dependerá” de la recepción del PSOE sobre los temas que el BNG ponga encima de la mesa, entre los que estará el reconocimiento de Galicia como nación: “Tenemos una posición conocida que es favorable al diálogo, pero de momento nada más”.

PRC | A favor

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha confirmado que los regionalistas cántabros apoyarán el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos siempre que no haya concesiones a los independentistas, como la celebración de un referéndum “ilegal”, y que cumpla los compromisos con la región, algo que Pedro Sánchez ya le ha garantizado en un SMS en el que afirmaba que “los términos de nuestro acuerdo permanecen intactos”, según ha desvelado el propio Revilla.

Los compromisos que pide el PRC son los mismos que firmaron con los socialistas este verano: mejorar la conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao (ahora los trenes tardan tres horas en recorrer apenas 100 kilómetros), la licitación del tramo del AVE desde Palencia a Alar del Rey y mejorar la conexión ferroviaria Santander-Madrid, un centro logístico cercano al puerto de Santander, financiar la deuda del Estado con el Hospital Valdecilla y la mejora de varios tramos de carreteras dependientes del Gobierno estatal.

TERUEL EXISTE | Sin posición

Teruel Existe aseguró tras conocerse que lograba un representante en el Congreso de los Diputados que apoyaría la gobernabilidad de España y que no sería un “obstáculo” aunque tendría que “negociar los apoyos” para que “los hechos se cumplan”. Por el momento la formación no se ha pronunciado tras conocerse el preacuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos: “Nuestro compromiso es apoyar la gobernabilidad y quien esté en mejores condiciones recibirá nuestro apoyo una vez hayamos hablado con él”.