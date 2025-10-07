El Gobierno se compromete a aprobar antes de diciembre el catálogo de vestigios franquistas

Archivo - Pintada sobre la inscripción a Primo de Rivera en la iglesia del Sagrario, en imagen de archivo - ASOCIACIÓN GRANADINA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido desde el Senado a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que finalice el mes de noviembre el decreto que regula el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la parlamentaria de Más Madrid, Carla Antonelli, ha cuestionado al ministro Torres sobre los plazos que maneja el Ejecutivo para aprobar finalmente este catálogo de vestigios franquistas.

En este contexto, Torres ha explicado que las comunidades autónomas ya han informado al Gobierno sobre estos símbolos y elementos franquistas y ahora quedan dos últimos informes de los Ministerios de Cultura y Transformación Digital antes de remitirlo al Consejo de Estado.

Por ello, se ha comprometido ante la senadora de Más Madrid a aprobar este catálogo de vestigios franquistas antes de que comience el mes de diciembre.

Del mismo modo, el ministro Torres ha aprovechado la pregunta para cargar contra la decisión del Gobierno madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso de mostrarse en contra de que su sede en la Puerta del Sol sea declarado como Lugar de Memoria.