El Gobierno condena las ejecuciones de opositores en Irán y pide a Teherán que desbloquee el estrecho de Ormuz

Una bandera iraní con la imagen del nuevo líder supremo, Mojtada Jamenei - Saeid Zareian/dpa

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha condenado este martes las recientes ejecuciones de opositores llevadas a cabo en Irán por el régimen de los ayatolás, al que también ha reclamado que ponga fin a los ataques que está llevando a cabo contra países del Golfo en respuesta a la ofensiva militar lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país persa y desbloquee el estrecho de Ormuz.

"El Gobierno de España condena categóricamente las recientes ejecuciones de opositores en Irán y urge a las autoridades iraníes a poner fin a las condenas de muerte y ejecuciones", ha trasladado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, recordando que su rechazo a "este castigo inhumano, contrario a los Derechos Humanos más fundamentales de vida y dignidad".

Una vez más, el Ejecutivo ha reiterado su "condena a la sangrienta represión del régimen de Irán sobre su población y especialmente contra los manifestantes pacíficos, muchos de ellos asesinados o ejecutados tras juicios sumarios, o detenidos arbitrariamente", en referencia los miles de manifestantes muertos durante las protestas de principios de año a manos de las autoridades.

Por otra parte, el Gobierno ha manifestando nuevamente su "firme condena a los ataques indiscriminados" que está llevando a cabo Irán "contra la población civil, viviendas e infraestructuras civiles estratégicas de los países del Golfo y la región, violando sistemáticamente el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y provocando consecuencias medioambientales y económicas imprevisibles".

En este sentido, además de trasladar "sus condolencias a las familias de los fallecidos y su solidaridad a todas las víctimas" de los ataques, ha exigido al régimen de los ayatolás que "ponga fin a los ataques contra los países del Golfo y de la región" y que desbloquee la navegación en el estrecho de Ormuz.

Por último, el Gobierno ha aprovechado para instar a "todas las partes a la contención y a desescalar el conflicto, cuyo impacto desestabilizador ya tiene alcance global".