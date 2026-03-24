El Gobierno condena las ejecuciones de opositores en Irán y pide a Teherán que desbloquee el estrecho de Ormuz

También reclama al régimen de los ayatolás que ponga fin a los ataques contra los países del Golfo

Una bandera iraní con la imagen del nuevo líder supremo, Mojtada Jamenei
Una bandera iraní con la imagen del nuevo líder supremo, Mojtada Jamenei - Saeid Zareian/dpa
Europa Press Nacional
Publicado: martes, 24 marzo 2026 11:28
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MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha condenado este martes las recientes ejecuciones de opositores llevadas a cabo en Irán por el régimen de los ayatolás, al que también ha reclamado que ponga fin a los ataques que está llevando a cabo contra países del Golfo en respuesta a la ofensiva militar lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país persa y desbloquee el estrecho de Ormuz.

"El Gobierno de España condena categóricamente las recientes ejecuciones de opositores en Irán y urge a las autoridades iraníes a poner fin a las condenas de muerte y ejecuciones", ha trasladado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, recordando que su rechazo a "este castigo inhumano, contrario a los Derechos Humanos más fundamentales de vida y dignidad".

Una vez más, el Ejecutivo ha reiterado su "condena a la sangrienta represión del régimen de Irán sobre su población y especialmente contra los manifestantes pacíficos, muchos de ellos asesinados o ejecutados tras juicios sumarios, o detenidos arbitrariamente", en referencia los miles de manifestantes muertos durante las protestas de principios de año a manos de las autoridades.

Por otra parte, el Gobierno ha manifestando nuevamente su "firme condena a los ataques indiscriminados" que está llevando a cabo Irán "contra la población civil, viviendas e infraestructuras civiles estratégicas de los países del Golfo y la región, violando sistemáticamente el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y provocando consecuencias medioambientales y económicas imprevisibles".

En este sentido, además de trasladar "sus condolencias a las familias de los fallecidos y su solidaridad a todas las víctimas" de los ataques, ha exigido al régimen de los ayatolás que "ponga fin a los ataques contra los países del Golfo y de la región" y que desbloquee la navegación en el estrecho de Ormuz.

Por último, el Gobierno ha aprovechado para instar a "todas las partes a la contención y a desescalar el conflicto, cuyo impacto desestabilizador ya tiene alcance global".

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