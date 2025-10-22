El Gobierno condiciona la firma del convenio del Tren de Llevant a que Baleares presente "inversiones realistas"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha mostrado partidario este miércoles de suscribir el convenio ferroviario del Tren de Llevant con las Islas Baleares antes de que finalice la legislatura, pero ha condicionado la rúbrica a que el Gobierno autonómico de Marga Prohens (PP) presente un proyecto con inversiones "realistas" y alineadas con las del Ejecutivo. "El Gobierno de España es partidario de la suscripción de ese convenio", ha resumido.

Lo ha dicho en durante el Pleno del Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del diputado de Sumar Vicenç Vidal, que interesaba conocer si el Ejecutivo se plantea trabajar en el convenio para impulsar la movilidad sostenible antes de que finalice la legislatura.

El ministro, que ha insistido en que el Ejecutivo está "abierto" y "dispuesto" a darle forma al acuerdo, ha recordado que las "prioridades" en materia ferroviaria las fija el Gobierno balear. "Estamos siguiendo atentamente los planes que tienen en esta materia", ha expresado.

En ese momento, ha recapitulado que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible tuvo una reunión con el conseller balear del ramo en la que se acordó la creación de una mesa de trabajo, cuyo primer encuentro se produjo en marzo de este mismo año.

A renglón seguido, ha explicado que el Gobierno central está esperando que el Govern de las Islas Baleares remita la documentación requerida para poder "avanzar" en el estudio y la "determinación" de "cuáles son las inversiones" que Transportes estaría dispuesto a financiar.

En ese sentido, ha condicionado la suscripción del convenio a que los proyectos de inversión planteados por Baleares estén "alineados" con los del Gobierno de España.

"Tienen que ser viables, es decir, no nos valen proyectos planteados en el aire y que no tienen el estudio de viabilidad correspondiente. (...) Y tienen que ser maduros, no nos valen castillos en el aire ni planteamientos abstractos. Si las circunstancias se dan, ya le anticipo que el Gobierno de España es partidario, porque es un firme defensor del transporte", ha zanjado.