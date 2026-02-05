El Gobierno convoca el concurso para proveerse de urnas y material para procesos electorales por 1,4 millones de euros

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior ha convocado un concurso para licitar urnas y material para procesos electorales por valor de 1,4 millones de euros, para los procesos electorales, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto precisa que se trata de la "adquisición y distribución de diverso material electoral, distribuido en 2 lotes, con motivo de la celebración de los procesos electorales o consultas populares que se convoquen durante el período de vigencia de dicho acuerdo marco que será de cuatro años".

Los dos lotes a los que se refiere son urnas de votación y kits de material de oficina por un valor estimado de 1.423.151,46 euros. El número propuesto de operadores para participar es de 5 y el máximo, de 20. Además tendrán "preferencia" empresas con trabajadores con discapacidad.

Las sociedades que se presenten tendrán que estar al corfriente de las obligaciones con la Seguridad Social y las tributarias y, en el caso de las empresas extranjeras, tendrán que tener una "declaración de sometimiento a la legislación española".

Además, tendrán que acreditarán que han realizado trabajos de la misma naturaleza en el curso de los tres últimos años, a valados por certificación de buena ejecución, con un importe mínimo anual igual o superior a 129.243 euros en el caso de lote uno. Para el lote dos, el importe mínimo exigible es de 119.808 euros.

El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación es hasta las 12:00 horas del 20 de marzo de 2026.