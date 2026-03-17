El Gobierno critica que el PP entregue un "cheque en blanco" a Vox, con pactos que perjudican al "interés general"

(I-D) La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 17 de marzo d- Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha criticado que el PP ponga un "cheque en blanco" y la "alfombra roja" a Vox para llegar a acuerdos tras las elecciones autonómicas en Aragón, Extremadura y Castilla y León, señalando que estos pactos perjudican "claramente" el interés general al cuestionar el cambio climático o la violencia machista.

Así se ha expresado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros por una valoración de las elecciones en Castilla y León, y después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendiera ya cerrar pactos con Vox antes de abril que proporcionen "estabilidad".

Saiz, que ha comenzado su intervención mostrando su respeto al resultado electoral del 15 de marzo, ha puesto en valor el resultado "mas que satisfactorio" del candidato socialista, Carlos Martínez, si bien ha recordado que el PSOE "es un partido que sale a ganar porque aspira a gara transformar y mejorar la vida de la ciudadanía" y, en ese sentido, "no se ha conseguido" el objetivo.

No obstante, la portavoz del Gobierno ha trasladado su felicitación a Martínez "por hablar y poner encima de la mesa propuestas" para Castilla y León y, asimismo, establecer las bases de un proyecto para el futuro de la comunidad autónoma.

ACUERDOS DE PP Y VOX, UN PROBLEMA PARA LA CIUDADANÍA

Dicho esto, Saiz se ha referido a los acuerdos que negocian PP y Vox para los gobiernos de estas tres comunidades, que "están viviendo un bloqueo y una parálisis que perjudica a los ciudadanos" de Extremadura, Aragón y de Castilla y León.

La portavoz, que no da por sentado "ningún acuerdo", ha alertado sobre las declaraciones de miembros del PP, cobernar pomo la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, en las que entrega "un cheque en blanco" y pone "la alfombra roja" a la formación de Santiago Abascal.

Saiz ha citado los "problemas" para la ciudadanía que traen consigo los acuerdos entre PP y Vox en cuestiones como la violencia de género, con trece mujeres asesinadas en 2026, el "negacionismo" del cambio climático o la "falta de respeto absoluto a la memoria histórica y democrática".

"Está por ver cuál es el precio que va a pagar el PP para llegar a acuerdos con Vox que claramente perjudican el interés general", ha zanjado.

DEFIENDE LA VINCULACIÓN DE MONTERO CON ANDALUCÍA

Por otro lado, respecto a las elecciones andaluzas previstas para el próximo mes de junio, Saiz ha defendido a la líder de los socialistas, la también vicepresidenta María Jesús Montero, como "la mejor candidata" y ha resaltado su vinculación con la comunidad desde el inicio de su carrera política.

"Los ministros no venimos de Marte, no caemos del cielo, somos personas que hemos tenido responsabilidades en nuestros territorios", ha señalado, subrayando que Montero "quiere" a Andalucía y antes de ministra fue consejera de Sanidad y de Hacienda en esta comunidad.

La portavoz ha hecho estas declaraciones después de que una ministra de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, obtuviese un mal resultado en las elecciones de Aragón del 8 de febrero mientras Carlos Martínez, que lleva décadas vinculado a la política municipal mejorase las expectativas al crecer en votos y escaños.

En ese sentido, Saiz ha defendido que el hecho de ser ministra "no quita" para que conozca "lo que Andalucía necesita" y, por tanto, considera que es "la mejor candidata"; recalcando que son las federaciones las que eligen a sus líderes mediante procesos internos.

Además, ha reiterado que Montero saldrá del Gobierno para centrarse en las elecciones cuando el presidente Juanma Moreno (PP) las convoque oficialmente.