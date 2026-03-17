El PSOE asegura que Feijóo "ya no disimula" su "dependencia" de Vox y se pregunta "hasta dónde está dispuesto a llegar"

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido en Ferraz, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha asegurado este martes que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "ya no disimula" su "dependencia" de Vox, sino que "insiste" en demostrarla, y se ha preguntado "hasta dónde está dispuesto a llegar".

"El PP ya no disimula. No es que pacte con Vox, es que depende de Vox para sobrevivir", ha trasladado el PSOE en un comunicado, aludiendo a las palabras de Feijóo indicando que su partido tiene "más puntos de encuentro con Vox que divergencias".

Así se ha expresado la formación socialista después de que el líder de los 'populares' haya manifestado que este lunes "se abrió cierta esperanza" tras escuchar al presidente de Vox, Santiago Abascal, decir que van a "cerrar los gobiernos en las comunidades autónomas. "Lo conoceremos en los próximos días, pero yo reitero que hay más puntos de encuentro con Vox que divergencias", indicaba Feijóo.

Unas declaraciones que posteriormente suscribía el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, asegurando que, si bien PP y Vox son dos partidos "distintos" y sus posiciones en determinados asuntos son "divergentes", son "más cosas" las que los "unen" que las que los "diferencian".

Ante ello, los socialistas han reprochado a Feijóo que hable de lo que les separa a los 'populares' de Vox pero evite explicar "todo lo que les une": "Quizá porque ahí es donde se ve con más claridad que el PP ha asumido el marco político de Vox".

"Si hace unos meses no sabíamos si mandaba más Ayuso o Feijóo, ahora hay una certeza: también manda Abascal. Vox no sólo condiciona al PP, marca el paso y decide los límites", ha esgrimido el PSOE, alegando que el resultado ya es visible en los territorios con "incertidumbre, parálisis y bloqueo institucional".

En este sentido, la formación socialista ha lamentado que el "cambio" que prometía el PP "no era tal", sino "un intercambio de poder con la ultraderecha". "Votar PP o votar Vox está llevando a lo mismo: en un primer lugar, el bloqueo y, en todo caso y tras vender los derechos de los ciudadanos, gobiernos débiles, dependientes y sin rumbo. La pregunta sigue siendo la misma: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el señor Feijóo?", han cuestionado.

"MUCHO RUIDO DESDE 'GÉNOVA'" Y "POCO TRABAJO EN LAS CCAA"

Así las cosas, según el PSOE, los 'populares' han convertido el "menos ruido y más trabajo" en "todo lo contrario", es decir, en "mucho ruido desde 'Génova' y muy poco trabajo en las comunidades" donde, a su juicio, las negociaciones con Vox "siguen bloqueadas".

"Desde que Feijóo decidió teledirigir las autonomías, ha dejado claro que no cree ni en el Estado autonómico ni en sus propios líderes territoriales", han espetado, argumentando que "mientras dice defender las autonomías, pacta con quien quiere desmontarlas".

"Y mientras intenta vender diferencias, la realidad es que cada vez cuesta más encontrarlas. Comparten hoja de ruta: retroceder en derechos, tensionar la convivencia y utilizar los servicios públicos como moneda de cambio", han concluido.