El Gobierno descarta convocar elecciones anticipadas aunque prospere la iniciativa de Junts en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno no tiene intención de convocar elecciones anticipadas aunque prospere la iniciativa presentada por Junts en el Congreso de los Diputados para forzar al presidente, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes y adelantar los comicios previstos para 2027, según han indicado este martes fuentes gubernamentales.

En Moncloa aseguran que no ven el movimiento de los de Míriam Nogueras como una advertencia sino como un posicionamiento, después de que su grupo parlamentario haya incluido una enmienda en este sentido a la moción que el PP someterá a votación este jueves sobre la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición.

Así las cosas, las fuentes han insistido en que es prerrogativa del presidente el convocar elecciones y por tanto no habrá adelanto electoral aunque salga adelante lo planteado por Junts, al tiempo que insisten en que por parte socialista hay "voluntad de diálogo" pero los independentistas catalanes no están dispuestos.

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dejado claro este martes que "no comparte" el plan de Junts y ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para sacar pecho de los logros del Ejecutivo y su "hoja de servicios intachable".

"Yo respeto la iniciativa que ha presentado Junts, no la comparto", ha dicho Saiz tras ser preguntada por la iniciativa. "Este Gobierno tiene una hoja de servicios intachable", ha sostenido, subrayando que "no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura" y sigue "con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027".

El Gobierno, ha dicho Saiz, quiere seguir adelante con su "agenda política transformadora que proteja a la ciudadanía" y adoptando medidas que se traducen en "mejorar la vida de la gente". "Para eso estamos desarrollando esta agenda política, buscando ayuda con las diferentes fuerzas políticas", ha añadido.

Según la ministra portavoz, ésta es "la grandeza de un gobierno de coalición en minoría que es capaz de poner en el centro a la ciudadanía de verdad y llevando a cabo todos los días medidas, no solamente con leyes, sino también con medidas que se publican en el Boletín Oficial del Estado y que hacen, evidentemente, que merezca la pena seguir adelante". "Así que no comparto esa posición", ha remachado.