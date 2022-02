El Gobierno descarta hablar sobre financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes pese a la presión de las CCAA

Los presidentes también quieren abrir otros debates como el Fondo Covid, inmigración o EBAU única, entre otros

Cada vez más comunidades autónomas están planteando al Gobierno abrir el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes del próximo viernes en la isla de La Palma, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene su negativa a tratar este asunto porque quiere llevar a este foro temas sobre los que exista una posibilidad de acuerdo.

Es más, el Gobierno ya descartó en las dos reuniones preparatorias incluir el debate sobre financiación autonómica en el orden del día de esta Conferencia de Presidentes, a pesar de que así se lo habían pedido numerosos Ejecutivos autonómicos.

En este contexto, el Ejecutivo ha limitado el orden del día de este foro con los mandatarios autonómicos a temas muy concretos como la coordinación en materia de emergencias, el reparto de los fondos europeos, la pandemia o la reforma del Reglamento, excluyendo de estos asuntos la financiación autonómica.

Sin embargo, varios Gobiernos autonómicos ya han expresado su voluntad de abordar durante su intervención este asunto de la financiación autonómica, pese a que no conste en el orden del día establecido por Moncloa.

ABORDARLO DURANTE ESTA LEGISLATURA

Es el caso, por ejemplo, del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que planteará en esta Conferencia, de la que es anfitrión, que haya "claridad" sobre si va a haber o no un nuevo sistema de financiación autonómica en la presente legislatura, algo que incluso pone en duda.

Asimismo, su homólogo cántabro, Miguel Ángel Revilla, ya ha avanzado que planteará en este foro con las comunidades y el Ejecutivo central su "rechazo total" a la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central. Es más, trasladará a Sánchez que la propuesta remitida por el Gobierno "no tiene ni pies ni cabeza" y cree que más comunidades se posicionarán en la misma línea.

Por su parte, desde la Junta de Castilla y León lamentan que este foro de La Palma no aborde finalmente cuestiones como la reforma del modelo de financiación autonómica, la búsqueda de soluciones ante la falta de médicos en Atención Primaria o avanzar hacia una EBAU única. "Son tres cuestiones que el Gobierno ha estimado que no eran urgentes pero que nosotros sí creemos urgentes y que preocupan", explican desde la Junta.

TAMBIÉN FONDO COVID

Pero el Gobierno no solo excluyó del orden del día la reforma del sistema de financiación autonómica, sino que también descartó incluir la petición de varios Ejecutivos regionales de un Fondo Covid para este año 2022.

Precisamente, al menos dos presidentes autonómicos llevarán de nuevo a esta Conferencia de Presidentes esta reclamación de un compartimento extraordinario para las comunidades autónomas para paliar los efectos de la Covid-19 en 2022.

Así, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, propondrá en este foro que este año continúe el Fondo Covid-19 de manera "excepcional" porque, según ha expresado, sigue habiendo problemas derivados del coronavirus, de forma que "hay un sobrecoste sanitario" y por ello reclama "imperiosamente más recursos".

También Ángel Víctor Torres, de Canarias, planteará esta necesidad en la Conferencia de Presidentes, según ha desvelado él mismo en la sesión de control al Ejecutivo canario. Precisamente, este mandatario autonómico también ha adelantado que quiere abordar la reconstrucción de la isla de La Palma y el fenómeno de la inmigración.

PANDEMIA Y FONDOS EUROPEOS

Sobre los temas que están en el orden del día, como la pandemia y el reparto de los fondos europeos también ha habido presidentes autonómicos que se han ido pronunciando sobre lo que reclamarán en este foro de La Palma.

La ejecución de los fondos europeos será uno de los principales temas sobre los que versará la intervención del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo. Según ha desvelado él mismo, trasladará a Sánchez la propuesta de compartir la responsabilidad de ejecución de este dinero comunitario.

Por su parte, la presidente del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, defenderá en esta Conferencia mayor flexibilidad en los recursos procedentes de fondos europeos para las Comunidades, y reivindicará que se atienda la caída del PIB de cada región, "que es lo que marcó la Unión Europea y que en alguna conferencia sectorial no se está cumpliendo".

En el caso del presidente de Ceuta, Juan Vivas, se desplazará a La Palma con la intención tanto de "dar cuenta de la situación epidemiológica de la ciudad" como de "poner de manifiesto la oportunidad histórica que supone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)".

Mientras tanto, la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha destacado, sobre los fondos europeos, que no se puede estar "más orgullosos" porque "hay una información detallada de los fondos que llegan a cada Comunidad Autónoma", por lo que "se está comprobando que están llegando de una manera proporcional a todos por igual".

SIN CATALUÑA, DE NUEVO

El que no estará en La Palma será el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, porque, según expresa su equipo, "no tiene sentido participar de una reunión que no es de trabajo, sino que no deja de ser un encuentro más para hacer una foto".

Precisamente, esta ausencia de Aragonés coincide en la reunión de la Comisión Bilateral entre Cataluña y el Gobierno central, que se celebró este pasado viernes en Barcelona. Algo parecido ocurrió el pasado verano, cuando el presidente catalán no acudió al foro multilateral de Salamanca, y, posteriormente, tres días después, se celebró en Madrid una reunión bilateral entre ambos Ejecutivos.

Quién sí que estará en La Palma es el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, aunque ha pedido compromisos con las relaciones bilaterales. En las últimas Conferencias de Presidentes presenciales, el mandatario vasco no ratificó hasta última hora su asistencia, si bien finalmente acabó yendo a este foro tras 'arrancar' del Gobierno el compromiso de convocar otras citas bilaterales.

¿LA CRISIS DEL PP PUEDE HACER SOMBRA A LA CONFERENCIA?

Esta Conferencia de Presidentes coincide en el tiempo con la crisis interna en el Partido Popular provocada por la guerra pública entre la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el líder 'popular', Pablo Casado.

Precisamente, algún presidente regional, como Miguel Ángel Revilla, ya se ha pronunciado sobre este asunto, señalando que este foro multilateral tendrá "mucha expectación" porque se va a producir en unas circunstancias políticas "muy especiales" marcadas por el conflicto en el PP, que espera que "no quite el protagonismo" a los asuntos que se aborden en el encuentro.

"Llega en unas circunstancias muy especiales y donde a lo mejor el foco de atracción periodística sean los barones del PP. Espero que no, que no nos quiten el protagonismo a lo que es la esencia de la Conferencia, que se trata de que salgamos de allí con algunas cosas positivas para nuestras comunidades autónomas", ha señalado Revilla.