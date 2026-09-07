El Gobierno desclasificará este martes los informes de la crisis de Ceuta y estarán a disposición pública el miércoles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto ‘Más vivienda pública, más vivienda asequible’, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará este martes, en la reunión del Consejo de Ministros, la desclasificación de los informes relativos a la entrada masiva de unos 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos y los mismos estarán a disposición pública a partir del miércoles, según han informado fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso su intención de publicar todos los informes y avisos que ha manejado el Ejecutivo en los días previos a esa entrada masiva de migrantes y los días posteriores.

Según explicó, esta desclasificación afecta a todos los servicios de información, tanto policiales como militares, todo con el objetivo de demostrar su tesis de que nadie avisó al Gobierno de que se iba a producir una avalancha como la ocurrida los días 30 y 31 de julio.

En su intervención reiteró que se han revisado todas las notas del CNI y de las Fuerzas de Seguridad y que ninguna iba más allá de avisos rutinarios. Es decir, en ningún caso se alertaba a una entrada masiva de migrantes.