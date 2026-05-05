El Gobierno destina 600 millones del Fondo de Contingencia para las operaciones de paz de las Fuerzas Armadas

Archivo - El Patrullero de altura 'Serviola' en una imagen de archivo. - LA ARMADA - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha desembolsado 641.810.591,11 euros del Fondo de contingencia previsto en los Presupuestos Generales del Estado para cubrir los gastos resultantes de las operaciones de "mantenimiento de paz" de las Fuerzas Armadas.

Del montante total, 75 millones de euros corresponden a gastos de personal, 176 millones de euros a gastos en bienes y servicios, y los 390 millones de euros restantes a "inversiones reales", según se refleja en la referencia del Consejo de Ministros publicada este martes.

España prevé participar en 17 misiones en el exterior con 3.000 militares desplegados en cuatro continentes. La más numerosa, en Líbano, bajo el mando de la ONU. En el marco de la OTAN, deberá liderar el 'battlegroup' de la operación FLF-Eslovaquia.

"A estos despliegues se suma la contribución a las fuerzas navales permanentes" de la Alianza Atlántica, "los dispositivos de policía y vigilancia aérea" y "el apoyo a la defensa antiaérea en los países bálticos", según informa el Estado Mayor de la Defensa en su página web.

También se suma la presencia en "todas las misiones militares" de la Unión Europea en África, que incluye despliegues en República Centroafricana, Somalia y Senegal, y las operación Atalanta contra la piratería en el océano Índico.

El texto fija en 400 los "observadores, monitores, oficiales de enlace o asesores militares" que podrá desplegar España en el próximo año para colaborar con misiones de "diplomacia, gestión de crisis, de paz o de ayuda humanitaria", así como posibles compromisos en los procesos de paz en la Franja de Gaza.

Estas misiones tienen por objetivo proporcionar "estabilidad y seguridad", "luchar contra el terrorismo", y "disuadir y defender el territorio aliado", según explica el Ejecutivo. El pasado 23 de diciembre el Consejo de ministros acordó prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2026, la participación de Fuerzas Armadas y Guardia Civil en "una serie de misiones fuera del territorio nacional" y demás "misiones y programas internacionales".