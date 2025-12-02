El Gobierno destina más de 262 millones en 130 obras para comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el foro Metafuturo 2025, en el Ateneo de Madrid, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El foro, organizado por Atresmedia, reúne a todo tipo de personalidades del ámbito social y polític - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes un importe de 262,8 millones de euros destinados a un total de 130 obras en comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil programadas hasta 2029, financiadas con cargo al presupuesto ordinario del Ministerio del Interior.

En su reunión ordinaria del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha dado luz verde al 'Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029', en la que se declaran como 'de interés público' a las citadas obras.

Se trata de obras para la construcción, reforma, mejora, ampliación, rehabilitación o mejora de la eficacia energética de infraestructuras policiales ya programadas y cuyos proyectos, una vez considerados 'de interés público', podrán ser tramitados por la vía especial prevista en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

De las 130 intervenciones programadas, la Secretaría de Estado de Seguridad financiará con cargo a sus presupuestos 19 de ellas, con una inversión superior a los 44,2 millones de euros. Entre ellas, destacan la construcción de nuevas comisarías de Policía en Alcantarilla (Murcia) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Los Yébenes (Toledo), Santanyí (Mallorca).

Por otra parte, la Dirección General de la Policía Nacional asume 54 actuaciones por importe de 103,7 millones de euros financiados con sus propios presupuestos, y que incluyen la construcción de nuevas comisarías en Roquetas de Mar y en la Ciudad de Almería, Marín (Pontevedra), Valdebebas y Vicálvaro (Madrid), Jaca (Huesca), Medina del Campo (Valladolid), así como la rehabilitación de la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que financiará el 90 por ciento de su coste.

También la Dirección General de la Guardia Civil impulsará 51 actuaciones por importe de 89,7 millones de euros con cargo a sus propios presupuestos, entre las que se incluyen la construcción de nuevos acuartelamientos en Vera (Almería), Villarrobledo (Albacete), Benavente (Zamora), Algeciras (Cádiz), Calahorra (La Rioja), Cáceres, Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), Alhaurín de la Torre y Cártama (Málaga), así como un nuevo depósito de municiones en Valdemoro (Madrid).

Por último, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, asume seis proyectos con una inversión total superior a los 25,1 millones de euros, entre los que destacan nuevas dependencias de Policía Nacional en Jaca (Huesca) y el distrito Nervión de Sevilla, así como nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil en Mijas y la ciudad de Málaga, y en Miguelturra (Ciudad Real).