El Gobierno destinará 15 millones en subvenciones a ONG para acciones humanitarias en 2026

El Gobierno destinará 15 millones en subvenciones para acciones humanitarias en 2026. - EXTERIORES

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva convocatoria de subvenciones de 2026 destinadas a acciones humanitarias, la cual cuenta con una dotación total de 15.010.000 euros.

"Esta convocatoria constituye uno de los principales instrumentos de la Cooperación Española para canalizar la acción humanitaria a través de organizaciones especializadas, reforzando el compromiso de España con una ayuda basada en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia", ha señalado AECID en un comunicado.

Las subvenciones irán destinadas a intervenciones dirigidas a la prevención y preparación ante desastres, respuestas a emergencias, la atención a crisis complejas, crónicas o recurrentes y actuaciones de recuperación temprana y protección de personas en situación de especial vulnerabilidad.

Asimismo, ha precisado que podrán optar a estas ayudas las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) calificadas por la AECID, las organizaciones acreditadas por la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) de la Comisión Europea y las agrupaciones de entidades que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Cada entidad podrá presentar un máximo de dos propuestas, ampliables a tres cuando una de ellas se dirija específicamente a promover la igualdad de género en la acción humanitaria y dichas propuestas podrán recibir subvenciones de entre 400.000 y 1.000.000 de euros, ha puntualizado la AECID.