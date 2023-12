El Gobierno dice que no le consta que esté agendada una reunión entre Sánchez y Puigdemont

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado este jueves que no le consta que esté agendada una reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.

"A mí no me consta que esté agendada esta cuestión, no me consta", ha asegurado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Lo ha hecho a la pregunta de si confirma esa reunión y si hay fecha para la misma, después de que el primer secretario de Junts, Jordi Turull, haya anunciado que Sánchez y Puigdemont, huido de la Justicia, se reunirán para ahondar en la negociación y "profundizar en la resolución del conflicto político", añadiendo que todavía no hay fecha y que "tendrá que ser en el extranjero".