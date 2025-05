El Gobierno dice que no se siente chantajeado por la 'trama Koldo' porque ha actuado de forma "ejemplar"

Evita señalar a Ábalos y dice que hay "una campaña de acoso y derribo" contra Sánchez de "la derecha y la ultraderecha"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asegura que está "muy tranquilo" en relación a los mensajes publicados del presidente Pedro Sánchez porque han trabajado con transparencia y de forma "ejemplar" y aseguran que no se sienten chantajeados por miembro de la llamada 'trama Koldo'.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa, la portavoz Pilar Alegría ha señalado que el Gobierno trabaja "con rigor, con transparencia y de forma ejemplar" y ha denunciado que existe una "campaña de acoso y derribo" contra el Gobierno por parte de "la derecha y la ultraderecha".

Alegría ha evitado hablar de "chantaje" pese a ser preguntada al respecto en varias ocasiones, después de que los medios publicasen en los últimos días que cargos socialistas han sido chantajeados bajo amenaza de publicar información que podría hacer caer al Gobierno. "No tenemos nada de que preocuparnos", ha asegurado.

En este sentido, fuentes gubernamentales no niegan que se produjeran estas conversaciones, pero aseguran que no se sienten chantajeados porque consideran que no han cometido ninguna irregularidad con la que les puedan presionar.

INSISTE EN QUE ES UN DELITO Y DENUNCIARÁN

Además, la portavoz del Ejecutivo ha insistido en que la filtración de los mensajes entre Sánchez y el exministro José Luis Ábalos "atentan contra el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones del presidente del Gobierno", protegido por el "artículo 18 de la Constitución", según ha recalcado.

Después de que la semana pasada el ministro de Justicia, Félix Bolaños asegurase que el Gobierno denunciará esta filtración si no se abre una investigación de oficio, la portavoz ha reiterado que los planes no han cambiado, aunque ha evitado poner plazos.

Alegría considera que la filtración de los mensajes aún no ha concluido al producirse nuevas publicaciones el pasado fin de semana y ha insistido en que si no se abre una investigación el Gobierno tomará "las medidas necesarias".

ÁBALOS CONSINTIÓ LA PUBLICACIÓN

También ha reiterado que esos mensajes no forman parte de ninguna causa judicial abierta y ha evitado señalar a nadie como posible filtrador, a pesar de que el propio Ábalos admitió que consintió la publicación de una parte de esos mensajes.

"Somos los primeros interesados en llegar hasta el fondo de esta cuestión porque es de una gravedad máxima que se filtren y que se den a conocer mensajes y conversaciones privadas y que se atente de esta manera tan clara a la intimidad del Presidente del Gobierno", se ha quejado.