El Gobierno empieza a habilitar un nuevo campamento de acogida en 'cuesta de Caballería" para entre 500 y 700 personas

Varios migrantes en la playa de Trampolín, a 19 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha comenzado a poner a punto uno de los nuevos dispositivos de acogida provisional para albergar a las más de 3.000 personas migrantes que aún siguen sin techo en Ceuta.

Hace días comenzaron los trabajos para acondicionar el campamento que habilitarán en la conocida como 'cuesta de Caballería', en la barriada de Playa de Benítez, a menos de 500 metros de los asentamientos chabolistas ubicados en la zona y en el Trampolín.

Fuentes del Gobierno han informado a Europa Press de que el recurso tendrá espacio para albergar a entre 500 y 700 personas. Se trata de uno de los emplazamientos contemplados en el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta.

El texto incluye también el uso de explanadas ubicadas en el Guano, junto a la playa del Trampolín, y en la antigua instalación militar 'Batería K-8', en la pedanía de Benzú, donde se ubica una de las dos fronteras con Marruecos, la de Beliones.

Son las tres zonas donde el Gobierno trabaja o planea iniciar las obras próximamente para habilitar nuevos recursos de acogida.

El dispositivo de Caballería se encuentra en un estado inicial. Este martes, los operarios se encontraban acumulando montículos de grava para darle base a la explanada donde colocarán las carpas.

El último campamento habilitado ha sido el de Muelle de Poniente, cuyo uso paralizó la Audiencia Nacional durante 24 horas ante la elaboración de informes por parte de la Autoridad Portuaria de Ceuta y el Ministerio del Interior que desaconsejaban la colocación de un recurso de acogida para migrantes en esa zona.

El Gobierno ha habilitado ya más de 6.000 plazas en espacios temporales de acogida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana que se ampliarían a 10.000.

LA CIUDAD SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, dijo este martes en rueda de prensa que la Ciudad lleva una semana sin información actualizada por parte del Estado sobre los nuevos emplazamientos que usarán para acoger migrantes.

Ramírez recordó que la Administración autonómica propuso al Gobierno una explanada situada en las inmediaciones de Piniers y otra en la nueva prisión, pertenecientes a Instituciones Penitenciarias y, por tanto, dependientes del Ministerio del Interior.

"Hasta ahora no tenemos ningún tipo de información por parte de los diferentes ministerios, ni sobre nuevos emplazamientos que estén buscando para poder ubicar a los inmigrantes ni tampoco conocemos aún si esa parcela finalmente la van a utilizar", indicó el portavoz.

LAS NUEVAS PARCELAS PODRÍAN ALBERGAR A 2.000 PERSONAS

De acuerdo con los estudios preliminares realizados por los servicios técnicos de la Ciudad, el conjunto de parcelas propuestas podría albergar en torno a 2.000 personas. Se trata de tres superficies escalonadas y alejadas de núcleos urbanos, con acceso hacia la zona fronteriza del Tarajal.

El Gobierno local considera que su ubicación reúne condiciones favorables para minimizar el impacto sobre las barriadas y evitar tensiones en entornos residenciales. Además, entiende que permitiría sustituir instalaciones de carácter más provisional por un campamento de mayores dimensiones, similar al existente en Piniers.

La Ciudad también ha trasladado al Estado que, en caso de que finalmente decida no utilizar esos terrenos para la acogida de adultos, solicitará su cesión para destinarlos a un nuevo recurso para menores extranjeros no acompañados.

Además, el portavoz reaccionó a la cifra de migrantes en situación irregular que siguen en Ceuta ofrecida hace días por el ministro de Política Territorial y coordinador del Mando Único, Ángel Víctor Torres, quien los elevó a 18.000.

"Si lo que pretende el Gobierno es tener alojadas en Ceuta, en diferentes campamentos de un máximo de mil personas, a las 18.000 personas que dijo ayer el ministro que podían quedar en la ciudad, eso es imposible", advirtió.

Ramírez se quejó de que algunos migrantes lleven "más de 20 días" acogidos en los recursos provisionales y que aún no se haya completado ni un solo expediente de expulsión mientras el Estado insiste en que acogerlos es la única manera de agilizar los retornos.